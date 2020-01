Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marcel Bräutigam knackt eigenen Rekord

Beim ersten Lauf der nunmehr 10. Winterlaufserie des Eisenacher Leichtathletikvereins (ELV) kamen insgesamt 203 Läufer aus Thüringen und Osthessen ins Ziel, davon 120 auf der 11,3-Kilometer-Strecke und 83 auf der 5,5-Kilometer-Distanz. Hinzu kamen 37 Jungen und Mädchen, die dem olympischen Gedanken gemäß ihre Runden über 0,8 oder 1,2 Kilometer rannten und sich danach allesamt als Sieger fühlen durften. Alles perfekt im Griff hatte die Crew um den ELV-Vorsitzenden Peter Andres und seinen „zweiten Mann“ im Verein, Moritz Scholz (U20). Beide kümmerten sich rührig um fast alles und Moritz erreichte darüber hinaus über 5,5 km als bester ELV-Läufer in 22:37,1 Minuten einen beachtlichen neunten Gesamtplatz.

Hochkarätig war das Teilnehmerfeld: Die Langdistanz bis nach Spichra und zurück gewann der inzwischen reichlich mit Siegtrophäen dekorierte Marcel Bräutigam (GutsMuths-Rennsteiglaufverein), wobei der 32-Jährige den von ihm 2016 aufgestellten Streckenrekord um mehr als eine Minute von 35:32 min auf 34:25,1 min verbesserte. Kaum langsamer waren seine Trainingspartner Julian und Philipp Häßner aus Berka/Werra (SC Impuls Erfurt), die in 34:36,9 min und 34:38,9 min als Zweiter und Dritter auch noch unter der bisherigen Bestmarke blieben. „Die rannten los wie die Feuerwehr. Da kamen die Anderen nicht hinterer“, staunte nicht nur Christian Gauditz (Normania Treffurt), der Gesamt-34. (48:37,4 min) wurde. Gauditz hat indes, nach längerer Verletzungspause, noch viel vor: Er will alle drei Winterläufe als Aufbautraining für den 2. Werratalmarathon mit Start und Ziel am 1. Mai in Mihla nutzen. Auch beim Klassiker-Cup wolle er angreifen und dann sehen, was alles geht.

Mit fast viereinhalb Minuten Rückstand zum „Bronzeplatz“ wurde Timo Pippart (KSV Baunatal, 39:07,9 min) Vierter. Als schnellster Einheimischer kam Manuel Scheler (SV Mihla) in 43:55,1 min auf Gesamtplatz elf und Stefan Zimmermann (SV Einheit Eisenach) wurde in 44:57,2 min Gesamt-Vierzehnter. Laufurgestein Holger Aßmann (Jahrgang 1954, SVW Eisenach) wurde achtbarer Gesamt-52. (54:53,5). Flotteste Dame war Gaby Krahmann (SV Einheit Eisenach), die als Älteste (Jahrgang 1951) im Teilnehmerfeld in 52:28,9 min ihre Konkurrenz deutlich abhängte – Hut ab! Gesamt-Vierte und damit beste ELV-Läuferin war Annett Freitag (53:28,5 min); beide waren auch Altersklassen-Siegerinnen. Grandios auch die Leistung von Raimund Krauße (LV Einheit Greiz); der 80-Jährige blieb als ältester Teilnehmer mit 58:09,4 min unter einer Stunde und ließ noch so manchen Jüngeren hinter sich.

Über 5,5 km siegte Junis Porzelt (LTV Erfurt, 19:33,9); guter Gesamt-Vierter wurde Tino Schumacher (Fitnessarena Eisenach, 20:44,4). Oskar Preßler (Jahrgang 2007, LG Ohra-Energie, Gotha) kam in 22:14,2 min als Gesamt-Achter ins Ziel. Besonders hoch einzuschätzen ist die Laufleistung der kleinen, wieselflinken Maria-Lena Carniel (Jahrgang 2008, ELV), die als jüngste Teilnehmerin in 25:00,1 min gleich zweimal aufs Podest kam: Dritte in der Damen-Gesamtwertung und Siegerin ihrer Altersklasse! Die Freude bei Peter Andres und seinen Mitstreitern hierüber war riesig. Der zweite Lauf der ELV-Winterlaufserie steigt am 1. März.

Alle Ergebnisse unter: www.cheaptiming.de