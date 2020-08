Marcel Krieghoff ist derzeit in Topform.

Bad Langensalza. Der Athlet aus Bad Langensalza startet voller Optimismus beim 17. Pleßlauf in Breitungen/Werra.

Marcel Krieghoff peilt dritten Triumph an

Für Marcel Krieghoff aus Bad Langensalza steht am Sonntag, 23. August, der zweite Wettkampf nach der langen Corona-Pause an. Beim 17. Werraenergie Pleßlauf in Breitungen/Werra startet Krieghoff über 30 Kilometer und ist bereits voller Optimismus und Vorfreude.