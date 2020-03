Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marius Lamczyk schlägt im Derby dreimal zu

Die Fußball-A-Junioren des SC Heiligenstadt (SCH) haben im Derby beim JFV Eichsfeld Mitte nichts anbrennen lassen: Am Ende konnten die Jungs von Trainer Mario Lamczyk, dessen Sohn Marius als dreifacher Torschütze (14./67./89.) maßgeblich am Erfolg der Kurstädter beteiligt war, gemeinsam einen 5:1 (3:1)-Sieg bejubeln. Auf dem Kunstrasenplatz in Leinefelde waren für den SCH außerdem Yannick Stellmann (24.) und Marcel Gerlach (35.) erfolgreich. Für den JFV hatte Pascal Weber zwischenzeitlich verkürzt (39.).

Das ohne prestigeträchtige lokale Duell besaß dieses Mal noch eine zusätzliche brisante Note: Das Hinspiel war kampflos an Eichsfeld Mitte gegangen, da der SCH in der Vorrunde personalbedingt nicht antreten konnte, der Gegner einer Verlegung nicht zugestimmt hatte. Deshalb – so sehen es die Regularien vor - durften die JFV-Jungs, die eigentlich hätten reisen müssen, auf dem eigenen Platz ran.

Brisante Vorgeschichte

„Das Spiel hatte für mich deshalb auch eine gewisse Brisanz“, gab Mario Lamczyk zu. Und nicht nur für den SCH-Coach. „Die Jungs waren heiß“, berichtete er. Das merkte man den Kurstädtern an, die in den ersten 45 Minuten präsenter und gefährlicher waren und verdient in Front lagen.

Marius Lamczyk´s erster Streich war schön, aber auch etwas glücklich: Seine Bogenlampe von der rechten Seite senkte sich über Eichsfelds Mittes verdutzten Keeper Colin Stolze genau in den Winkel. Der starke Yannick Stellmann per Schuss ins lange Eck sowie Marcel Gerlach, der zuvor von seinem Kapitän Luca Hagemann gekonnt in Szene gesetzt worden war, machten für den SCH bereits nach 35 Minuten alles klar. Ein Fehler von Heiligenstadts Torwart Bennet Fröhlich ermöglichte Weber noch vor dem Seitenwechsel das 1:3.

Gastgeber kommen stärker aus der Kabine

In den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren, die den Blick nun verstärkt in Richtung Abstiegskampf richten müssen, ihre stärkste Phase, erhöhten nun die Intensität und ihre Körperlichkeit, nutzten aber ihre durchaus vorhandenen Gelegenheiten nicht.

Doch nach dem vierten Heiligenstädter Streich, für den erneut Marius Lamczyk verantwortlich war, sanken Köpfe und Moral bei Eichsfeld Mitte. Die Mannschaft von Coach Sven Schattow musste kurz vor dem Abpfiff nach einer Ecke sogar noch den fünften Genickschlag hinnehmen.

Erneut hieß der Torschütze Marius Lamczyk – Heiligenstadts Nummer 13 führt mit jetzt 20 Saisontreffern die Torschützenliste der Verbandsliga-Staffel 2 an. „Wir waren einfach zu ungefährlich und nicht aggressiv genug“, bemängelte Schattow nach der klaren Derbypleite.