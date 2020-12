Marko Frank: Vom Olympioniken zum Talenteschmied

Ruhla/Oberhof. Als junge Mann schaffte es der Seebacher Marko Frank Ende der 1980er Jahre in die erweiterte Weltspitze der Kombinierer. Heute arbeitet er als Trainer am Bundesstützpunkt Oberhof.

Wenn am 23. Februar die 53. Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf beginnen, werden bei Marko Frank viele Erinnerungen wach. An gleicher Stelle wurde er 1987 als 18-jähriges Talent ins kalte WM-Wasser geworfen. Die DDR-Verantwortlichen hatten sich bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung in der BRD überraschend dafür entschieden, in der Kombination ein reines Junioren-Team antreten zu lassen.