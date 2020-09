Dynamisch: Heiligenstadts kroatischer Offensivmann Ivan Peric (M.) zieht in dieser Szene an Wismut Geras Abwehrspieler Andy Haupt vorbei.

Fußball-Verbandsliga Marx gleicht in der Nachspielzeit aus

Robin Marx hat Fußball-Verbandsligist SC Heiligenstadt (SCH) zum Auftakt der neuen Saison mit seinem Treffer in allerletzter Sekunde gegen Wismut Gera doch noch einen Punkt beschert. Marx traf in der 93. Minute für die Eichsfelder gegen den Favoriten vor 130 Zuschauern nach einem Freistoß zum 2:2 (0:0) und sorgte dafür, dass die Mannschaft von Trainer Ronny Löwentraut nach 0:2-Rückstand am Ende doch noch Zählbares mitnehmen konnte.

Dementsprechend erleichtert und gut gelaunt zeigte sich Löwentraut nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Roland Hillig (Großenehrich). „Das war für die Moral ganz wichtig“, unterstrich er und charakterisierte die Punkteteilung, die seine Jungs auf den letzten Drücker perfekt gemacht hatten, als gleichermaßen „glücklich und verdient“.

Glückliche Einwechslungen

Mit der Einwechslung von Georg Kränzel, der nur Sekunden, nachdem er gemeinsam mit Nico Berger in die Partie gekommen war, nach einer Ecke und Kopfballverlängerung von Kapitän Sebastian Möhlhenrich mit seinem ersten Ballkontakt das 2:2 markiert hatte (75.), hatte Löwentraut ein sehr glückliches Händchen bewiesen. „Die Wechsel haben gut gepasst, dadurch ist über die Außen etwas Schwung gekommen“, analysierte der SCH-Coach: „Das 1:2 hat uns natürlich in die Karten gespielt.“

Anschließend waren die Kurstädter gegen Gera, die von Löwentraut vorab als heißer Meisterschaftskandidat tituliert worden waren, noch bissiger unterwegs als vorher. Zwar tat sich der SCH während der gesamten 93 Minuten schwer, sich durch saubere und schnelle Kombinationen gute Einschussgelegenheiten herauszukombinieren, doch zwei starke Standards reichten, um am Ende eine erfolgreiche Aufholjagd perfekt zu machen.

Heuschkel bereitet vor und trifft

Dass das Heimteam nach dem Abpfiff Zählbares in den Händen halten würde, war bis zum 1:2 nicht absehbar gewesen. Zwar brannten die Gäste aus Gera um Topstürmer Rico Heuschkel, der Wismuts Führungstreffer durch Marcel Kießling vorbereitet (53.) und kurz darauf selber zuschlug (57.), auch kein fußballerisches Feuerwerk ab, hatten jedoch mehr Ballbesitz und auch die zwingenderen Aktionen in der Offensive.

Bereits im ersten Durchgang wurde es für das von Christoph Sternadel gehütete SCH-Gehäuse das eine oder andere Mal brenzlig, ohne dass Gera jedoch davon profitierte. Kießlings Schuss aus der Drehung war ebenfalls eine Beute Sternadels (19.) wie Heuschkels Schlenzer, den der SCH-Fänger noch aus dem rechten unteren Eck kratzte (30.).

Stellmann bricht sich den Mittelfuß

Der SCH versuchte es vorrangig mit Kontern, die jedoch nicht zwingend vorgetragen wurden. „Defensiv haben wir es in der ersten Halbzeit stark gemacht, aber offensiv zweimal unsere Gegenstöße nicht gut ausgespielt“, erklärte Löwentraut, der seine Mannschaft kurzfristig umbauen musste. Youngster Yannick Stellmann hatte am Vortag den Mittelfuß bei einem privaten Unfall gebrochen und fällt nun mehrere Wochen aus. Für Stellmann rutschte Marx auf den linken Verteidigerposten.

Sowohl Geras Führungstreffer als auch der zweite Wismut-Streich durch Heuschkel, der bis zum Abbruch der vergangenen Saison die Verbandsliga-Torjägerliste mit 25 Treffern angeführt hatte, resultierten aus Ballverlusten des Heimteams und Kombinationen durch die Mitte. „Vor allem das 0:2 war viel zu einfach“, kritisierte Löwentraut.

Nach Geras vermeintlich entscheidendem Doppelschlag skandierte das knappe Dutzend mitgereister Wismut-Fans bereits lautstark „Auswärtssieg, Auswärtssieg“. Doch nach dem späten Tor von Marx war Geras Anhang auf einmal ganz still, genau wie die Spieler, die kollektiv zu Boden sanken.

Um so lauter und ausgelassener waren dagegen die SCH-Sympathisanten und -Akteure, die einen wahren Kraftakt vollbracht hatten. Und dank ihres Linksverteidigers Marx für ihren immensen Aufwand zum Saisonstart doch noch mit einem Zähler belohnt wurden.