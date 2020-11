Badminton: Matilda Kellner gewinnt gleich zweimal

Nach mehr als acht Stunden Spielzeit und 145 Duellen standen die Sieger der vom SV Gernrode ausgerichteten Badminton-Kreisjugendspiele fest. Eigentlich hätten die Titelkämpfe bereits im März stattfinden sollen, mussten aber wegen der Corona-Pandemie nach verschoben werden.

Mit 56 Spielerinnen und Spielern waren etwas weniger Teilnehmer als in den beiden Vorjahren mit dabei. Ein Grund dafür war, dass der SV Rot-Weiß Berlingerode, der in den letzten Jahren viele Teilnehmer ins Rennen geschickt hatte, dieses mal nicht mit dabei war. Unter strengen Abstands- und Hygienevorschriften traten die Jungen und Mädchen an – froh darüber, nach all den Turnierabsagen wieder einen Wettkampf bestreiten zu können.

Marius Lutter (SV Gernrode) gewann als einzig Gemeldeter kampflos die U-19-Jungenkonkurrenz. Um Spiele bestreiten zu können, trat er außer Konkurrenz in der U-17-Klasse an und unterlag dort nur dem U-17-Gewinner Johannes Otto (SV Gernrode).

Bei den U-17-Mädchen setzte sich Matilda Kellner (Medizin Heiligenstadt) durch, die zuvor bereits die U 15 gewonnen hatte. Luca Maxim Kühn (Medizin Heiligenstadt) siegte bei den U-15-Jungen vor Max Siebrand (SV Bernterode).

Die weiteren Sieger: U13: Jungen: Ismael Kullmann (SV Bernterode); Mädchen: Nele Staufenbiel (SV Gernrode); U11: Jungen: Nikolas Preis (SV Gernrode); Mädchen: Amy Bley (SV Gernrode); U9: Jungen: Erik Napp (SV Gernrode); Mädchen: Lynn Raabe (SV Gernrode)