Matthäus zu Beckenbauer: Er ist "Teil meiner Familie"

Berlin. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich kurz vor seinem 60. Geburtstag am 21. März zu prominenten Trainern in seiner Karriere geäußert.

"Jupp Heynckes hat 1979 sofort auf mich aufpassen müssen. Was ihm nicht immer gelungen ist", sagte der Ex-Profi im Interview des Magazins "Fußball & Familie" der rtv Media Group. "Er hat mich nicht in den Arm genommen, hat mir meine Fehler jedoch verziehen, die Undiszipliniertheiten, die ein 18-Jähriger eben im Kopf hat. Ich wollte eben was erleben", gab Matthäus zu.

Udo Lattek war unterdessen "ein Vatertyp von der menschlichen Seite, der auf mich zugegangen ist. Dann wurde ich erwachsen, brauchte eher einen Ratgeber wie Franz Beckenbauer", berichtete der in Erlangen geborene Matthäus, der insgesamt 150 Mal für die deutsche Nationalelf auflief. "Es ist für mich das Größte, ihn heute als Freund bezeichnen zu dürfen. Das sind Momente, wo du dir sagst: Hey, den hast du angehimmelt vor 40 Jahren, und jetzt ist er ein Teil meiner Familie. Wenn ich ein Problem habe, unterstützt er mich."

Beckenbauer wisse, "dass er auch in mir einen ehrlichen Freund hat. Nicht nur einen Schulterklopfer. Nach dem Motto: Die falschen Freunde musst du entfernen. Das hat uns noch näher zusammengebracht. Da habe ich von Franz sehr viel gelernt", sagte Matthäus.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-737608/2