Mechterstädt. Ihre Oberliga-Heimspiele bestreiten Mechterstädts Kegler in dieser Saison in Geraberg. Die Anreise ist weiter als zu einigen Auswärtsspielen.

Kegeln, DCU-Oberliga Mechterstädter sind heimstark in der Fremde

Es wiederholt sich regelmäßig: Wird im Fußball-Kreispokal ausgelost, klagen viele Vereine über „weite Fahrten“, auch wenn das einem Team nur ein- oder zweimal pro Saison droht. Die Mechterstädter Kegler können da nur milde lächeln. Sogar zu ihren Heimspielen (!) in der Oberliga der Deutschen Classic Union (DCU) nehmen die Männer vom KSV seit dieser Saison eine Anreise von knapp 70 Kilometern in Kauf – gekegelt wird nämlich in Geraberg im Ilmkreis.

Der Begriff Heimspiel hat für den KSV ohnehin seine ganze eigene Bedeutung. Da Mechterstädt nur über eine Zwei-Bahnen-Anlage verfügt, wich der KSV zwei Jahre lang ins nahe Wutha-Farnroda aus, spielte dort vorige Saison noch in der 2. DCU-Bundesliga. „Seit aber die Gaststätten-Pächterin aufgehört hat, kommen keine auswärtigen Mannschaften mehr rein. Wir mussten also eine neue Ausweichbahn finden“, erzählt KSV-Spieler Manuel Meyer.

Dass die Wahl dann auf Geraberg fiel, was nicht gerade um die Ecke von Mechterstädt liegt, erklärt sich mit dem guten Verhältnis zwischen den langjährigen Kegel-Rivalen. „In Geraberg haben wir schon immer gern gespielt“, sagt Meyer und verweist noch auf einen weiteren Grund. Die dortige Bahnmiete sei für das Team bezahlbar und übrigens günstiger als in Wutha-Farnroda.

Bereut haben die Mechterstädter ihre Entscheidung zu keinem Zeitpunkt. Schließlich läuft es im neuen Exil auch „richtig gut“, wie Meyer nach dem dritten Sieg im dritten Heimspiel betont. Gegen den TSV Eisenberg war allerdings ein hartes Stück Arbeit und viel Zittern angesagt, ehe mit dem 5619:5604 der nächste Erfolg auf der fallträchtigen Bahn gelang. Mit 8:0 Punkten führt der KSV nun das 7er-Feld an.

Taktisch gut aufgestellt, mit Sebastian Lösener im ersten Startpaar, der trotz Rückenproblemen auf starke 952 Holz kam, ging der Gastgeber zunächst mit 63 Holz in Front. Auch Peter Bruder (904) steuerte einige Pluszähler dazu. Anschließend haderte Meyer mit seinen Vollen (586), doch der 32-Jährige aus Laucha zeigte im Räumen eine ruhige Hand (342), so dass er seinem Kontrahenten 62 Holz abknöpfen konnte. Dies war auch bitter nötig, denn Martin Rudolff (910) hatte gegen den 1006 spielenden Markus Poser keine Chance. Der Vorsprung der Mechterstädter ging Richtung Null.

Im Schlussteil setzte sich dies fort. Dem KSV drohte vor den letzten 50 Wurf bei minus sieben Holz die erste Saisonniederlage, da es Eisenbergs Peter Eberhardt mit Tagesbestwert von 1028 richtig spannend machte. Im Herzschlagfinale rissen Nico Rudolf (924) und wieder einmal Norbert Graul (1001) das Ruder jedoch noch herum. Und bei so einem Spielausgang macht wohl auch die Heimfahrt vom Heimspiel Freude.