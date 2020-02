Medaillen für Artern in der Hauptstadt

Berlin. Zwei Ringerinnen vom AC Germania Artern gastierten bei den Offenen Berliner Meisterschaften. Unter den 140 Sportlerinnen aus 24 Vereinen waren auch Katharina Gilewitsch (in Blau) bei den Frauen und Joy Chantal Kießler in der Jugend A/B, jeweils in der 65 kg Gewichtsklasse dabei. Kießler hatte acht, Katharina fünf Gegnerinnen. Gilewitsch wurde im Pool Zweite und kämpfte im kleinen Finale um Platz drei. Hier konnte sie sich mit einem Schultersieg gegen Peggy Kenn (Germania Potsdam) durchsetzen. Kießler kämpfte sich im Pool durch und wurde Erste. Damit stand sie im Finale der erfahrenen Luisa Scheel vom SV Warnemünde gegenüber. Dort musste sie sich technisch unterlegen geschlagen geben – Platz zwei.