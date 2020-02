Medaillenjagd im Naturschutzgebiet

Eine Woche nach den Landesmeisterschaften und eine Woche vor den deutschen U20-Hallenmeisterschaften in Neubrandenburg warteten die Nachwuchs-Leichtathleten des Erfurter LAC, des ASV Erfurt und des SV Sömmerda bei den mitteldeutschen Hallenmeisterschaften in Halle-Brandberge mit stabilen Leistungen auf und konnten sich einige Medaillen sichern.

Allen voran Sprinterin Lea Katzmarski (LAC Erfurt Top-Team). Die 18-Jährige blieb im 60-m-Finale in 7,69 Sekunden fünf Hundertstel über ihrer Siegleistung bei den Thüringer Hallenmeisterschaften, sicherte sich aber damit den Vizetitel hinter der starken Dresdnerin Lina Fährmann. Über 200 m ließ sich Katzmarski den Titel in 24,95 s nicht streitig machen. „Die Form stimmt“, ist sich die Leimbacherin aus dem Wartburgkreis sicher, auch bei der U20-Hallen-DM in den Medaillenkampf eingreifen zu können.

Gegenüber den Landesmeisterschaften konnte sich Mehrkämpferin Helen Eigner (Erfurter LAC) im Weitsprung um drei Zentimeter steigern und sicherte sich mit 5,79 m den Titel in der U20. Die Hallen-DM-Norm verfehlte die 19-Jährige leider um einen Zentimeter. Mit 11,86 m knackte Dreispringerin Marie Herre (ELAC) erneut die DM-Norm (11,80 m) und gewann die Konkurrenz.

Das Sömmerdaer Quartett Nina Funke, Lea Celine Schleicher, Leony Römhild und Kim Zierenner überzeugte in Halle. Foto: Verein

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung warteten die Sprinterinnen des SV Sömmerda in der 4x200-m-Staffel auf. Nina Funke, Lea-Celine Schleicher, Kim Zierenner und Leony Römhild liefen in 1:49,27 Minuten über die Ziellinie und durften sich über Silber freuen. Bei den Landesmeisterschaften in Erfurt waren sie noch disqualifiziert worden. Eine wohl bessere Platzierung als nur Rang vier in 1:47,69 min hätten sich indes die 4x200-m-Staffelmädchen der StG Team Thüringen der U16 mit Hanna Räpple, Selina Stieler, Mara Zoe Lehrmann und Caroline Freitag gewünscht, zumal sie im ersten Zeitlauf mit der besten Zeit aufgewartet hatten. Caroline Freitag durfte sich dennoch freuen, denn im 60-m-Hürdenspring reichte es für sie in 9,15 s zum Bronzeplatz. Auch im Weitsprung wurde die Landesmeisterin mit 5,29 m Dritte.

Geschwisterpaar Funke sichert sich drei Bronzemedaillen

Wie bei den Landesmeisterschaften bewegte sich Geherin Ada Junghannß (ELAC) auf Titelkurs. In starken 15:17,11 min knackte die 16-Jährige Schmöllnerin über 3000 m erneut die DM-Norm. Und das, obwohl ihr Lauf diesmal eher von Taktik geprägt war, um sich den mitteldeutschen Meistertitel zu sichern. Einsam zum Titel und damit auch zur DM nach Neubrandenburg ging Moritz Schmidt (ELAC) in 13:49,99 min über dieselbe Distanz.

Ins A-Finale sprintete die talentierte Sömmerdaerin Nina Funke. Für die 15-Jährige blieben die Uhren über 60 m in 7,92 s stehen. Das reichte zum dritten Platz. Zweimal Bronze holte auch ihr Bruder Jakob Funke, der vom SV Sömmerda mittlerweile zum Erfurter LAC gewechselt ist. Er wurde über 60 m in 7,20 s sowie über 200 m in 23,37 s Dritter.

Bei den Winterwurfmeisterschaften musste Hammerwerfer Jannis Hoidn (ASV Erfurt) in der nächsthöheren Altersklasse der U20 Fuß fassen. Mit Erfolg: Er schleuderte den sechs Kilo schweren Hammer auf 44,75 m und schmückte sich mit Bronze. Weitere dritte Plätze gab es für Hannes Hahn über 400 m in 55,01 s sowie Oskar Friske (beide ELAC) über 800 m in 2:05,02 min, sodass sich der Erfurter LAC mit fünf Gold-, zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen recht erfolgreich in Szene setzen konnte.