Medaillensegen für Erfurts Gehörlosensportler

Sie waren das jüngste Team. Nicht vom Alter her, aber von dem Zeitpunkt, seit dem sie Curling spielen. Erst im vergangenen September hatte der GSC Erfordia 1916 Erfurt seine Curlingabteilung gegründet, und bei den deutschen Meisterschaften der Gehörlosen in Hamburg holten sie die Bronzemedaille im Team. „Toll, dass wir nach Rang vier bei unserer ersten DM in vergangenen Jahr nun eine Medaille geholt haben“, sagte Oliver Hausburg, der in Hamburg gemeinsam mit Christian Malaika, Marco Blasius und Marcus Beyer spielte.

Am Ende mussten sie im Sechserfeld nur den bayrischen Teams aus Augsburg und München den Vortritt lassen. Vorentscheidend war ihr 9:6-Auftaktsieg gegen das Münchner Damenteam, das Vierter wurde. Mit weiteren Siegen gegen Kassel (6:4) und die eigene zweite Mannschaft (9:3) wurde Rang drei abgesichert. Auch gegen Meister Augsburg (5:7) und die Münchner Männer (5:8) hielt der GSC gut mit. Noch erfolgreicher verlief für die Erfurter Gehörlosensportler die Leichtathletik-DM, ebenfalls in Hamburg. Leo Simon holte zwei Goldmedaillen sowie einmal Bronze und wurde als bester Sportler der Jahrgänge 2003/04 ausgezeichnet. Weitere Bronzemedaillen gab es für Thilo Blasius, Luca Lipinski und Anna Löffelholz.