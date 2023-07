Offiziell: Christoph Freund wird Sportdirektor in München

München. Der FC Bayern hat einen neuen Sportdirektor gefunden: Der Österreicher Christoph Freund übernimmt den Job. Er kommt aus Salzburg.

Der FC Bayern München hat Christoph Freund als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der langjährige Manager des österreichischen Serienmeisters Red Bull Salzburg wird nach dem aktuellen Transferfenster am 1. September beim deutschen Fußball-Rekordmeister beginnen. Am Dienstagnachmittag bestätigten die Münchener entsprechende Medienberichte.

"Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern war für mich klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte. Ich freue mich riesig darauf, ab dem 1. September mit voller Energie und Leidenschaft alles dafür zu geben, dass dieser Verein auch in Zukunft sportlich so erfolgreich bleibt, weiter in der internationalen Spitze mitspielt und seine Fans mit attraktivem Fußball begeistert", ließ sich Freund in einer Vereinsmitteilung zitieren. "Mir ist es wichtig, dass ein Verein eine Identität hat, und dafür steht der FC Bayern ohne Frage. Salzburg bin ich für 17 erfolgreiche und emotionale Jahre sehr dankbar, und ich werde mich in dieser Transferperiode für den Club genauso einbringen, wie man es von mir kennt.“

Auch Chelsea wollte Christoph Freund

Der Österreicher Freund arbeitet seit vielen Jahren als Sportdirektor für die Salzburger und war vor einem Jahr bereits vom englischen Spitzenclub FC Chelsea umworben worden. Damals allerdings entschied der 46-Jährige sich für einen Verbleib beim österreichischen Meister, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Seit der Trennung von Sportvorstand Hasan Salihamidžić waren die Bayern auf der Suche nach einem neuen Manager.

Im packenden Meisterschaftsfinale Ende Mai hatte der Aufsichtsrat um Vereinspatron Uli Hoeneß durchgegriffen: Vorstandschef Oliver Kahn musste ebenso wie Sportvorstand Salihamidzic gehen. Der langjährige Finanzchef Jan-Christian Dreesen war danach ins Amt des Vorstandschefs befördert worden. Er hatte sich am Montag in der Sportdirektoren-Frage noch zurückgehalten. Er hatte aber die gute Zusammenarbeit mit dem Technischen Direktor Marco Neppe gelobt. (dpa)