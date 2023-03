Medien: Ronaldo spielt weiter für Portugals Nationalteam

Lissabon Cristiano Ronaldo wird laut übereinstimmender Medienberichte weiter für Portugals Fußball-Nationalteam auflaufen. Demnach steht der 38-Jährige im Kader des neuen Nationaltrainers Roberto Martínez, der am Freitag bekannt gegeben werden soll.

Zuerst hatte das Internetportal „The Athletic“ darüber berichtet, auch portugiesische Medien schrieben davon. Die Portugiesen treffen in der EM-Qualifikation am 23. März auf Liechtenstein und treten drei Tage später in Luxemburg an.

Nach der enttäuschenden WM in Katar und seinem Wechsel zum saudischen Club Al-Nassr war eine Zukunft des Altstars in der Seleção unklar. Unumstrittener Stammspieler war der Kapitän schon bei der Weltmeisterschaft nicht mehr.