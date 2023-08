Neuer Leistungsträger bei Medipolis SC Jena ausgebremst

Jena. Blake Francis wäre fast Footballer geworden. Jetzt will der US-Amerikaner bei den Jenaer Korbjägern glänzen, erlitt in der Vorbereitung aber einen Rückschlag.

Seine Mutter, berichtet Blake Francis, sei natürlich traurig gewesen, als er ihr seine Entscheidung mitteilte. Kein Wunder, schließlich hat sich der 25-Jährige aus dem US-Bundesstaat Virginia entschieden, im fast 7000 Kilometer entfernten Jena seinen Beruf auszuüben. „Aber natürlich haben sich meine Eltern auch für mich gefreut“, sagt der US-Amerikaner über die Chance, bei Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena anzuheuern.

Für ihn sei es natürlich ein großer Schritt, erstmals nach Europa zu gehen. „Aber ich bin mir sicher, es wird gut.“ Schließlich hat der für einen Basketballer mit 1,83 Metern relativ kleine Francis genau die Qualitäten, die sie an der Saale brauchen. Die Vorzüge des variabel einsetzbaren Guards liegen besonders im Wurf. Francis steht für Punkte, stellte schon an der Highschool Rekorde auf und wies seine Stärken auch im G-League-Team der Cleveland Charge nach, als er eine beachtliche Dreierquote von über 43 Prozent erreichte.

Jenas Co-Trainer kennt Francis bereits

Das blieb Kendall Chones nicht verborgen, der Francis damals in Cleveland betreute. Und als Chones im Sommer Co-Trainer von Chefcoach Björn Harmsen in Jena wurde, stand der Name Blake Francis natürlich ganz oben auf dem Zettel. „Er hat bei meinem Wechsel eine große Rolle gespielt“, berichtet Francis über seinen US-amerikanischen Landsmann.

In Jena fühlt sich der Zugang nach den ersten Wochen schon pudelwohl. „Ich bin froh, hier zu sein und verstehe mich mit allen im Team bestens.“ Auch die professionelle Arbeitsweise bei seinem neuen Club gefällt ihm. In der vergangenen Woche waren die Thüringer sogar im Jenaer Lauflabor von Reha aktiv 2000. Unter der Anleitung von Mischa Zlotowski wurde bei jedem Spieler eine Laufanalyse durchgeführt, die Füße vermessen. Die Korbjäger erhielten individuelle Einlagen, die sie bei ihren Bewegungsabläufen unterstützen sollen. Zum Schutz von Muskeln und Gelenken gab es von der Bauerfeind AG Kompressionen, die am Knie oder Ellenbogen getragen werden.

Drei Wochen Pause nach Muskelfaseriss

Beim ersten Testspiel gegen die Basketball-Löwen aus Erfurt musste Francis allerdings noch passen. Bitter: Seine Verletzung entpuppte sich als Muskelfaserriss, so dass er voraussichtlich die nächsten drei Vorbereitungswochen verpasst. Auch das Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Samstag bei ProA-Ligakonkurrent Dresden Titans. „Das ist natürlich sehr ärgerlich für ihn und uns“, sagt Harmsen. „Wir gehen aber davon aus, dass Blake bis zum ersten Saisonspiel am 1. Oktober wieder fit ist.“

Bei Harmsen hat Francis trotz seiner Verletzung schon einen guten Eindruck hinterlassen. „Er ist ein super Typ und hat sich gleich gut eingefügt. Er wird uns mit seiner Qualität helfen, ist als Leistungsträger eingeplant.“

Dass Francis überhaupt Basketball spielt, ist allerdings gar nicht so selbstverständlich. Sein älterer Bruder Brandon war Footballer und arbeitet mittlerweile beim NFL-Team der Cleveland Browns als Scout. „Auch ich habe zunächst Football gespielt“, erzählt Jenas neuer Mann. Auch beim extrem körperbetonten Sport glänzte er mit seiner Vielseitigkeit, kam auf verschiedenen Offensivpositionen zum Einsatz. „Mit 14 Jahren habe ich dann aber auch Basketball gespielt und mich dafür entschieden. Basketball ist schöner, ich bin ja schließlich professioneller Spieler geworden“, meint der 25-Jährige, an dem die Jenaer nach seiner Rückkehr hoffentlich noch viel Freude haben werden.

