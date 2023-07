Medipolis SC Jena startet mit Heimspiel in die neue Saison

Jena. Was Basketball-Trainer Björn Harmsen zum Auftaktprogramm ab dem 1. Oktober sagt.

Die Basketballer von Medipolis SC Jena werden am 1. Oktober in die neue Saison der 2. Bundesliga ProA starten. Das ergab der Spielplan, den die Liga am Donnerstag bekanntgab. Die Thüringer haben zum Auftakt ein Heimspiel, treffen auf die Uni Baskets aus Paderborn. „Wir freuen uns natürlich schon sehr darauf, dass es bald wieder losgeht“, sagt Jenas Cheftrainer Björn Harmsen.

Das Auftaktprogramm mit den Spielen gegen Paderborn, den Vorjahresdritten Karlsruhe Lions (7. Oktober/A), Phoenix Hagen (15. Oktober/H), seinen Ex-Club WWU Baskets Münster (22. Oktober/A) und BBL-Absteiger medi Bayreuth (27. Oktober/H) nimmt er gelassen. „Wir können es ja ohnehin nicht beeinflussen. Alles hat ein Für und Wider.“ Trotzdem ist er froh, dass seine Mannschaft nicht sofort auf die Liga-Konkurrenten Dresden Titans und Nürnberg Falcons trifft, gegen die die Saalestädter in der Vorbereitung testen. „Da müssen wir nichts umplanen, das ist gut.“

Harmsen selbst verabschiedet sich jetzt für zehn Tage in den Urlaub, will noch einmal Kraft tanken, bevor am 7. August zunächst medizinische Test anstehen, ehe die Vorbereitung am 14. August richtig losgeht. Ihren Kader haben die Thüringer im Großen und Ganzen zusammen, wollen nur noch zwei ausländische Spieler verpflichten.



Die ersten Saisonspiele der Jenaer im Überblick: So, 1. Oktober (16.30 Uhr): Uni Baskets Paderborn (H). Sa, 7. Oktober (19.30 Uhr): Karlsruhe Lions (A). So, 15. Oktober (16.30 Uhr): Phoenix Hagen (H). So, 22. Oktober (18 Uhr): WWU Baskets Münster (A). Fr, 27. Oktober (19 Uhr): medi Bayreuth (H).