Jena. Chris Carter wechselt von der Ostsee an die Saale. Der Deutsch-Amerikaner soll künftig dem Spiel des Jenaer Zweitligisten seinen Stempel aufdrücken.

Der Mann weiß, wie Aufstieg geht: Chris Carter wechselt aus der BBL von den Rostock Seawolves in die 2. Basketball-Bundesliga ProA zu Medipolis SC Jena. Das gaben die Thüringer am Mittwoch bekannt und dürfen sich bei ihrem ersten Zugang für die neue Saison über einen echten Transfer-Coup freuen. Schließlich war Carter auf seinen bisherigen Stationen stets ein echter Erfolgsgarant, stieg mit Rasta Vechta, den Chemnitz Niners und Rostock bereits aus der ProA in die BBL auf. Eine Wiederholung in Jena ist natürlich ausdrücklich erwünscht.

„Er ist bereits dreimal aufgestiegen und wird unserer Mannschaft sicher helfen, oben mitzuspielen. Er kennt die Liga bereits aus den letzten Jahren sehr gut, ist ein echter Teamplayer, der den Ball gut bewegt und seine Mitspieler einbinden will“, freut sich Trainer Björn Harmsen über seinen neuen Anführer auf dem Parkett. Schließlich hatten die Thüringer in Sachen Zusammenspiel in der abgelaufenen Spielzeit so ihre Probleme. Der 32-jährige Carter, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, könnte insbesondere im Offensivspiel das fehlende Puzzleteil der zurückliegenden Spielzeit sein.

Für Rostock in der abgelaufenen Saison in 33 BBL-Spielen auf dem Parkett

„Ich möchte dazu beitragen, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen und uns an jedem Spieltag konzentriert präsentieren“, sagt Jenas neuer Aufbauspieler, der für Rostock in der zurückliegenden Saison in 33 BBL-Spielen zum Einsatz kam, in denen er im Schnitt 3,4 Punkte, 2,1 Rebounds und 2,7 Assists beisteuerte. „Ich bin davon überzeugt, dass wir über ein gutes Gerüst mit starken Spielern verfügen. Ich will mit meiner Erfahrung helfen, dass wir als Team kontinuierlich Schritte nach vorne machen und dann werden wir sehen, wie weit es in der Saison gehen kann.“

Damit dürfte auch feststehen, dass Joshiko Saibou in Jena keine Zukunft hat. Schließlich sollte der Ex-Nationalspieler, dessen Vertrag ausgelaufen ist, in der vergangenen Saison die Jenaer Mannschaft führen, fand aufgrund von Verletzung aber nie zurück zu alter Stärke. Seinen Platz wird nun Carter einnehmen, der sich in die Aufbauspielerolle mit Jena-Talent Raphael Falkenthal reinteilen soll. Außer den beiden haben noch Stephan Haukohl, Robin Lodders, Lorenz Bank, Alex Herrera und Vuk Radojicic Verträge für die neue Spielzeit. Weitere Personalentscheidungen stehen unmittelbar bevor, teilten die Jenaer in ihrer Pressemitteilung mit.