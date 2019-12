Marlies Schiffer vom SV Medizin Rudolstadt im Gespräch mit KSB-Mitarbeiter Hans-Jürgen Frost am vergangenen Montagabend bei der Auszeichnungsveranstaltung in den Räumlichkeiten der Saalfelder Sparkasse.

Medizin Rudolstadt mit Pokal als aktiver Sportverein ausgezeichnet

Die Mediziner aus Rudolstadt sind die Premierensieger. Also vielmehr der Sportverein Medizin Rudolstadt. Für den Verein, der die Sportarten Fußball, Turnen/Gymnastik sowie Radsport/Radwandern anbietet, nahm Marlies Schiffer am Montagabend den erstmals ausgelobten Pokal für den aktivsten Sportverein im Bereich 50 plus entgegen. Mit der Auszeichnung wurden die Rudolstädter geehrt, da sie am intensivsten die sportlichen Angebote des Kreissportbundes Saale-Schwarza nutzten. Verbunden mit dem Pokalgewinn waren auch 500 Euro für die Vereinskasse, die von der Sparkasse Saalfeld/Rudolstadt bereit gestellt wurden.

Elf Vereine beteiligen sich an Wettbewerb Gerade einmal elf Vereine haben sich an dem Wettbewerb beteiligt: „Da wäre mir eine größere Zahl schon lieber gewesen“, sagt Hans-Jürgen Frost. Der Verantwortliche für Seniorensport im KSB, der diese Funktion allerdings zum Jahresende nach langer Zeit aufgibt, hatte im Vorfeld ungefähr 80 Vereine angeschrieben. Die dürftige Resonanz hält die Seniorenkommission jedoch nicht davon ab, auch im kommenden Jahr einen solchen Wettbewerb auszuschreiben. Eine der vorläufig letzten Aktivitäten von Karl-Heinz Frost war vor wenigen Tagen die Einladung an Verantwortliche des Seniorensports zu einem Gedankenaustausch, an dem auch LSB-Geschäftsbereichsleiter Ralf Ulitzsch, KSB-Vorsitzender Frank Persike sowie verschiedene Partner der Sportseniorenarbeit teilnahmen. In den Informationen von Ulitzsch standen besonders Fragen der veränderten Strukturen im Hause des Landessportbundes sowie des überarbeiteten und beschlossenen Sportfördergesetzes in Thüringen im Mittelpunkt. Dazu gab es unter anderem Anfragen der Teilnehmer des SV 1882 Mellenbach und des Behinderten- und Reha-Sportvereins Rudolstadt zu Kosten für Sporthallen und Nutzung von Sportstätten bei Wettkämpfen. „Dieses ist bekanntlich im neuen Sportfördergesetz zugunsten unserer Sportvereine geregelt“, so Frost. Rückblick auf den 13. Senioren-Aktivtag Der scheidende Seniorensport-Mitarbeiter blickte in seinen Informationen auf das vergangene Jahr und hier vor allem auf den 13. Senioren-Aktivtag zurück. 180 sportinteressierte ältere Vereinsmitglieder, davon 20 Nichtorganisierte, nahmen daran teil. In den zehn Sportarten, die zu den Kreisseniorenspielen ausgeschrieben waren, beteiligten sich 275 Sportfreunde. „Erfreulich war, dass davon 116 nicht im Sport Organisierte dabei waren“, sagt Hans-Jürgen Frost. „Dennoch sind wir insgesamt mit den Teilnahmen nicht zufrieden.“ Mit dem Ausscheiden von Hans-Jürgen Frost gibt es ab Januar nächsten Jahres keine begleitende hauptamtliche Person mehr im Bereich „50plus“ in der KSB-Geschäftsstelle. Allerdings werde Heinz Schilling als Leiter der Seniorenkommission gemeinsam mit der Vereinsberaterin Consuela Barth diese Arbeit fortsetzen. Kontakt: Telefon 036741/41940