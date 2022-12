Mengel führt Tischtennis-Bundesligist Post Mühlhausen zum Erfolg

Grenzau. In Grenzau feierte der Post SV Mühlhausen den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge.

Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen hat sich vom knappen Pokal-Aus in Neu-Ulm gut erholt gezeigt und den zweiten Bundesliga-Sieg hintereinander eingefahren. Sechs Tage nach dem souveränen 3:0 gegen Grünwettersbach gewann die Mannschaft von Trainer Erik Schreyer am Freitagabend in Grenzau verdient mit 3:1. In der Tabelle rangieren die Thüringer mit nun acht Punkten auf Rang sechs. Die Play-offs sind wieder in Sichtweite. Der Gegner rutschte durch die Heimniederlage indes auf den elften und vorletzten Platz ab.

Überragender Mann des Abends war Steffen Mengel, der in einer abwechslungsreichen Partie zunächst den Polen Maciej Kubik mit 3:2 niederrang. Im entscheidenden Einzel bezwang er Routinier Patrick Baum ungefährdet mit 3:0. Für den dritten Punkt sorgte Ovidiu Ionescu. Der Rumäne in Mühlhäuser Diensten schlug Feng Yi-Hsin mit 3:1. Lediglich Post-Kapitän Steffen Habesohn hatte sich zum Auftakt Baum glatt mit 0:3 beugen müssen.

Weiter geht es in der Bundesliga für den Post SV mit einem Heimspiel gegen Bergneustadt am Sonntag, dem 11. Dezember (14 Uhr). Zwei Tage später steht das Rückspiel in der Champions League ge­gen Wels an. Das erste Duell hatte Mühlhausen 3:1 gewonnen.