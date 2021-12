Mercedes-Chef Wolff: „Niemand wird größer als Schumi sein“

2006: Michael Schumacher von der Scuderia Ferrari feiert seinen Sieg beim Großen Preis von Italien in Monza.

Essen. Lewis Hamilton könnte am Sonntag Rekordweltmeister werden. Doch für seinen Boss Toto Wolff bleibt Michael Schumacher der Maßstab in der Formel 1.

Für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bleibt Michael Schumacher der Maßstab in der Formel 1, selbst wenn sein Star-Pilot Lewis Hamilton in Abu Dhabi an diesem Sonntag alleiniger Rekordweltmeister werden sollte. „Niemand wird je größer als Schumi sein. Auch, wenn die Statistik Lewis vorne sehen würde. Aber Michael hat eine Generation geprägt wie kein anderer, er ist ikonisch“, sagte Wolff im Interview mit der Bild-Zeitung.

Zwischen 1991 und 2012 ging Michael Schumacher bei 307 Rennen an den Start, 91 gewann er. Nach seinem Rücktritt vom aktiven Rennsport zog er sich im Dezember 2013 bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zu. Seitdem befindet er sich in der Rehabilitation. Generell könne man „generationsübergreifend keine Vergleiche“ ziehen, erklärte der Österreicher Wolff. In seiner Generation ist der bislang siebenmalige Weltmeister Hamilton (36) für Wolff allerdings „der Größte“.

Angespannte Stimmung vor letztem Formel-1-Rennen

Das Szenario einer möglichen Kollision Hamiltons mit dem punktgleichen WM-Spitzenreiter Max Verstappen im letzten Saisonrennen am Sonntag ist für Wolff „nicht vorhersehbar“. Der 49-Jährige findet es allerdings „gut, dass die Rennleitung, nachdem wir in den vergangenen Rennen immer wieder solche Situationen gesehen haben, darauf aufmerksam gemacht hat, dass ein absichtlicher Unfall nicht toleriert wird“.

Auf die Frage, ob Red-Bull-Pilot Verstappen (24) zu rücksichtslos agiere, sagte Wolff: „Es ist extrem hartes Racing. Man muss wissen, ob man so in Manöver reingeht, obwohl man weiß, dass man die Kurve nicht kriegt. Aber damit ist er bisher durchgekommen. Dann ist es natürlich schwer für ihn zu akzeptieren, dass das nicht geht, wenn man irgendwann mal dafür bestraft wird.“

Punktgleich ins Saisonfinale

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich (je 369,5) ins Saisonfinale. Der Niederländer führt allerdings die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege (9:8) an. Deswegen wäre er Weltmeister, wenn beide im Rennen am Sonntag (14 Uhr MEZ/Sky) ohne Punkte bleiben sollten. (fs/sid)