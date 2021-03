Meuselwitz-Trainer: „Der Erfolgshunger ist wieder geweckt“

Amer Kadric (links), hier in einem Spiel gegen den BFC Dynamo, traf im ersten Test gegen Leipzig.

Meuselwitz. Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz testest am Samstag erneut gegen Chemie Leipzig. Ein Spieler mit Corona-Befund.

Holm Pinder ist zuversichtlich. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten ZFC Meuselwitz weiß die bisherigen Testspielerfolge seines Teams einzuschätzen, sieht Licht und Schatten: „Der Erfolgshunger ist wieder geweckt, wir gehen die Tests so an, wie wir es in den Punktspielen machen wollen. Und die Spieler ziehen mental und im Training auch sehr gut mit.“