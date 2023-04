Das Tor von Luca Bürger (hier beim Kopfball im Pokalspiel gegen Carl Zeiss Jena) reicht in Berlin nicht für Punkte.

Aufholjagd des ZFC Meuselwitz bleibt in Berlin unbelohnt

Berlin. Warum in einer ereignisreichen Partie am Ende die Regionalliga Fußballer aus der Hauptstadt die Nase vorn haben.

Mit einer bitteren 2:3-Niederlage kehren die Regionalliga-Fußballer des ZFC Meuselwitz am Karfreitag aus der Bundeshauptstadt zurück.

Beim Berliner AK 07 geraten die Ostthüringer bereits nach elf Minuten durch ein Eigentor von Patrick Scheder in Rückstand. Meuselwitz, ohne Trübenbach, Stenzel und Miatke beginnend, hat anschließend die Partie zwar im Griff, doch für richtig gefährliche Torraumszenen und Abschlüsse reicht es nicht.

Stattdessen erhöhen die Berliner noch in der ersten Hälfte. Nach einem Foul an Seaton zeigt Schiedsrichter Kluge auf den Elfmeterpunkt. Patrick Sussek scheitert zunächst an Torwart Plath, verwertet dann aber den Nachschuss zum 2:0 (37.).

Der ZFC erwischt zur zweiten Halbzeit einen Blitzstart, der eingewechselte Andy Trübenbach schafft den Anschluss (46.).

Und die Zipsendorfer legen nach, Luca Bürger erzielt mit einem Schuss der Marke Traumtor das 2:2 (64.). Anschließend haben die Gäste Chancen zum Sieg, den sich in allerletzter Minute durch einen haltbaren Schuss von Keanu Schneider dann aber doch die Berliner holen.