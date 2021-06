Mick Schumacher erst top - und dann in der Wand

Le Castellet. Mick Schumacher legte im Qualifying zum Großen Preis von Frankreich im unterlegenen Haas eine starke Runde hin. Dann verlor er die Kontrolle.

Formel-1-Neuling Mick Schumacher hat in der Qualifikation für den Großen Preis von Frankreich mit einem Unfall für den Abbruch des ersten Durchgangs gesorgt. Der Haas-Pilot verlor bei der Jagd auf die besten Startplätze am Samstag in Le Castellet die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Da nur noch wenige Sekunden zu fahren waren, entschied die Rennleitung, die Einheit nicht mehr neu zu starten.

Mick Schumacher: Der Feind in meinem Auto

Schumacher war zu diesem Zeitpunkt auf einem starken 14. Platz. Wegen der Schäden an seinem Wagen konnte er nicht mehr zum zweiten Durchgang antreten. Zuvor war schon Alpha-Tauri-Pilot Yuki Tsunoda nach einem Unfall ausgeschieden.

Max Verstappen fährt auf Platz eins

Die Pole Position sicherte sich am Ende Max Verstappen (Red Bull) vor den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Sebastian Vettel (Aston Martin) fuhr auf Rang zwölf. dpa/fs