Misslungene Generalprobe für den FC Einheit

Eine misslungene Generalprobe ist in Theaterkreisen ein Omen für eine gute Premiere. Das ist auch die Hoffnung der Rudolstädter mit Blick auf das erste Punktspiel des Jahres am Samstag bei Union Sandersdorf nach der in dieser Höhe kaum erwarteten klaren Testspielniederlage. Wobei man aber mit dem SV 09 Arnstadt eine Mannschaft zu Gast hatte, dessen derzeitiger 7. Platz die Leistungsfähigkeit der Ilmkreisstädter nicht widerspiegelt und die auch über eine hohe Qualität verfügt.

Die Partie, die durch einige Nicklichkeiten geprägt war und für einen Test recht hohe Zweikampfwerte besaß, begann mit einer Großchance von George Seturidze, dessen Heber nach 20 Sekunden aber das Arnstädter Gehäuse verfehlte. Aber es dauerte gar nicht lange bis zur Ernüchterung. Eine Kombination der Ex-Rudolstädter Lukas Rümpler (Flanke) und Raul Amaro (Kopfball aus freier Position) brachte den Gast in Front (4.).

Nach dem zweiten Eckstoß startete der Thüringenligist dann einen blitzschnellen Konter, brachte Raul Amaro in gute Schusslage und der traf aus 16 Metern ins linke untere Eck (16.). Damit hatte die Offensivabteilung ihre Aufgabe mit 100prozentiger Chancenverwertung in der ersten Halbzeit erfüllt und konnte einen Gang herunter schalten. Nach dem 0:2 spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der unterklassigen Mannschaft ab.

Auch mit Wiederbeginn sah die Begegnung, in der auf Rudolstädter Seite Riemer, Barth und Michl fehlten, kaum anders aus. Der zweite Angriff der Gäste im zweiten Durchgang brachte dann das 3:0. Zuvor hatte Mateusz Szymanski als letzter Mann das Leder vertändelt, Normann Lucas nahm das Präsent gern an und ließ Max Bresemann keine Chance. Das war wohl die moralische Keule für die Platzherren, die bis dato alles versucht hatten, um das Spiel noch zu drehen. Stattdessen traf dann aber erneut ein Arnstädter. Und erneut war Raul Amaro maßgeblich beteiligt, seinen Querpass schob der freie Chris Machts mühelos ein (68.). Trotz aller Bemühungen kamen die Einheimischen nur noch zum Ehrentreffer (83.).

Holger Jähnisch schob die Auswertung der Generalprobe nicht auf die lange Bank. Kurz nach Spielschluss versammelte er seine „Künstler“ zu einem längeren Gespräch in der Kabine. Was dort gesagt wurde, bleibt natürlich dort. Für den Autor beließ es der langjährige, verdienstvolle Einheit-Coach bei einem kurzen Statement: „Wir waren heute in allen Belangen unterlegen und haben auch zu sorglos agiert. Auf die Art und Weise werden wir natürlich in der Oberliga keinen Punkt holen. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft auf die nächste Aufgabe fokussiert.“