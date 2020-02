„Mit diesem Kader müssen wir aufsteigen“

3:4 gegen Geratal, 2:2 gegen Fahner Höhe. Wie lautet Ihr Fazit nach dem Testspiel-Start gegen zwei starke Fußball-Thüringenligisten?

Dafür, dass wir insgesamt erst drei Trainingseinheiten absolviert haben, hat mir das gut gefallen. Gegen Geratal waren wir defensiv ersatzgeschwächt, haben unsere Tore aber hervorragend herausgespielt. Gegen Fahner Höhe war viel Zug drin, einen Unterschied von einer Liga habe ich nicht gesehen.

Welche Erkenntnisse haben Sie für die Rückrunde in der Landesklasse gewonnen?

Dass wir auch während eines Spiels jederzeit taktisch umstellen können und es bei Wechseln keinen Leistungsabfall gibt. Beides ist wichtig, denn viele Gegner werden sich gegen uns hinten reinstellen, da müssen wir flexibel sein.

Die dicken Brocken am Anfang, jetzt warten eher leichtere Gegner – eine bewusste Entscheidung?

Ja. Wir wollen die Motivation aus den Spielen gegen diese Topgegner mitnehmen und in den noch kommenden das nötige Selbstvertrauen tanken.

Ihr Kader ist nahezu unverändert, also offenbar stark genug, in die Thüringenliga aufzusteigen.

Ich wollte meinem intakten Team niemanden vor die Nase setzen. Das war auch nicht nötig, denn wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt. Mit diesem Team, mit dieser Qualität, müssen wir aufsteigen.

Das sieht auch Fahner-Coach Tobias Busse so, der Ihr Team lobte. Ist der Aufstieg allein Kopfsache?

Sicherlich wird es sich im Kopf entscheiden. Wenn am Ende jeder Punkt zählt, wie bei uns in den letzten Jahren mehrfach, ist der Druck entsprechend groß. Das ist gerade für meine jungen Spieler nicht einfach. Im Kopf muss es stimmen – und auch in der Einstellung, vor allem gegen die „Kleinen“ der Liga. Wir haben 14 Endspiele vor uns.

Sollte am Ende ein anderes Team jubeln, dürfte es auch für Sie als Trainer eng werden.

Grundsätzlich ist mit dem Verein vereinbart, dass ich erst aufhöre, wenn ich selbst aufhören möchte. Aber Sie haben Recht: Sollten wir es nicht schaffen, muss ich mich kritisch hinterfragen. Ich habe schließlich diesmal Platz eins als klares Ziel ausgegeben. Erreichen wir dieses Ziel nicht, habe ich als Trainer etwas falsch gemacht.