Mit Schröder und zwei Thüringern in die Olympia-Quali der Basketballer

Berlin. Voigtmann und Wank wollen mit dem NBA-Star den Traum der Basketballer von den Sommerspielen wahr machen.

Mit NBA-Star Dennis Schröder und zwei Thüringern startet die Basketball-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation (29. Juni bis 4. Juli). Dagegen sagte Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks ab. „Nach der Bubble und einer langen Saison mit mehreren kleinen Blessuren und meinen Achillessehnen-Problemen in den letzten sechs Wochen brauche ich Zeit für mentale, aber vor allem für körperliche Erholung“, sagte der Würzburger.

Mit dabei sind dafür Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau) und Lukas Wank (Löwen Braunschweig). Der gestandene Nationalspieler Voigtmann stammt aus Eisenach und machte bei Science City Jena die ersten Schritte als Profi. Genauso wie der gebürtige Altenburger Wank, der seit dem vergangenen Jahr der deutschen A-Nationalmannschaft angehört.

Bundestrainer Henrik Rödl nominierte sein 16-köpfiges Aufgebot für den Supercup in Hamburg (18. bis 20. Juni) sowie die Generalprobe gegen Senegal in Heidelberg (24. Juni). Die Nationalmannschaft spielt in Split/Kroatien um das Ticket für die Sommerspiele. Nur der Gewinner des Turniers qualifiziert sich.

Rödl muss auf dem Weg nach Tokio auch ohne die NBA-Profis Daniel Theis (Chicago Bulls) und Isaiah Hartenstein (Cleveland Cavaliers) auskommen. Paul Zipser (Bayern München) ist wegen einer Gehirnblutung nicht dabei. Neben Schröder (Los Angeles Lakers) kann Rödl auf Isaac Bonga (Washington Wizards) und Moritz Wagner (Orlando Magic) bauen.

Joshiko Saibou, von dem sich die Telekom Baskets Bonn nach der Teilnahme an einer Demo gegen die Coronaverordnungen getrennt hatten, ist wieder dabei. Die Nominierung hatte zu zahlreichen Protesten geführt, am Abend reagierte der Deutsche Basketball Bund (DBB).

„Joshiko ist kein Corona-Leugner, das hat er bereits vor Monaten in der BIG klargestellt. Es ist bereits vorab mit ihm gesprochen worden, und es ist klar, dass Joshiko zu 100 Prozent zu den Werten der Nationalmannschaft steht“, twitterte der Verband. Mit Joshiko Saibou sei vereinbart, dass intensive Gespräche geführt werden, sobald er am kommenden Mittwoch zur Mannschaft stoße, so der DBB.

Das Aufgebot in der Übersicht: Danilo Barthel (Fenerbahce/Türkei), Robin Benzing (Saragossa/Spanien), Isaac Bonga (Washington), Niels Giffey, Maodo Lo, Johannes Thiemann (alle Berlin), Philipp Herkenhoff (Vechta), Justus Hollatz (Hamburg), Leon Kratzer (Bonn), Andreas Obst (Ulm), Joshiko Saibou (Reims/Frankreich), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers), Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau), Moritz Wagner (Orlando), Lukas Wank (Braunschweig), Jan-Niklas Wimberg (Chemnitz).