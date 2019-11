Mit Sieg gegen Taucha wieder auf zweitem Tabellenplatz

Der zweiten Greizer Ringermannschaft gelang zu Hause ein sicherer Sieg gegen den AC 1990 Taucha. Diesen Erfolg konnte man nicht voraussehen, fehlten doch Stammkräfte durch Einsätze im Bundesligateam. Die 61 kg-Klasse konnte so nicht besetzt werden. In der 87 kg-Klasse kam hingegen Hamsat Juschaev kampflos zum Sieg. Von den ausgetragenen sieben Kämpfe konnten die Greizer fünf für sich entscheiden.

Ibrahim Galamatov (54 kg/g) bezwang Robert Krause mit 9:5. Lucas Hanke (57 kg/f) erwischte den ein Jahr jüngeren Oleg Bartel in der zweiten Minute mit einer Zange und schulterte ihn. Dustin Nürnberger (66 kg/f) griff von der ersten Sekunde an an und konnte Jonas Nientit, einen ständigen Gegner von Lucas Hanke in früheren Tagen, noch vor der Pause beim Stande von 10:2 schultern.

Den kürzesten Kampf absolvierte Ron Watzek (72 kg/g) im Duell zweier ehemaliger Sportschüler. Er schulterte Felix Mende bereits nach 35 Sekunden nach einem Hüftwurf. Der vierte vorzeitige Sieger hieß Sebastian Wendel (96 kg/f), der diesmal in der Bundesliga pausiert. Er hatte den routinierten Leipziger Rechtsanwalt Tino Köllmann bis auf dessen Knöchelgriff gut unter Kontrolle und siegte in der fünften Minute mit 18:2.

Eine Niederlage von 0:5 musste Konstantin Sommer (79 kg/f) gegen Toni Matzat einstecken, der mit Sebastian Kessel das Team betreute. Die zweite Niederlage gab es im Schwergewicht als Tom Seidel (125 kg/g) gegen den ständig angreifenden Christoph Schinke unterlag.

Als einziges Team der Staffel muss Greiz nur noch zwei Kämpfe austragen, am 7. Dezember in Werdau und am 21. Dezember zu Hause gegen Weißwasser. Tabellenführer Aue II dürfte kaum noch zu gefährden sein, im Kampf um den zweiten Platz ist die WKG Pausa/Plauen II der größte Widersacher.