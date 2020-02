Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Wedekind-Weißenborn siegt Deuna bei der Futsal-Kreismeisterschaft

Marius Händly wurde von seinen Mannschaftskollegen nach dem goldenen Schuss im entscheidenden Sechsmeter-Schießen eines spannenden Finales gegen den SV Dingelstädt fast erdrückt, so groß war der Jubel der Deunaer über den Gewinn der Futsal-Kreismeisterschaft in Leinefelde. Zuvor hatten die gut 500 Besucher in der Leinefelder Lunaparksporthalle in viereinhalb Stunden packende Duelle, wunderschöne Tore und spielerisch ansprechende Leistungen gesehen.

Dass allein spielerische Klasse beim Hallenfußball oftmals nicht reicht, sondern auch Glück benötigt wird, das wissen die Deunaer inzwischen auch. Sowohl im Finale gegen Dingelstädt als auch in der Vorschlussrunde gegen die SpVgg Faulungen benötigten die Grün-Weißen das Sechsmeter-Schießen, um die Entscheidung zu erzwingen. Das Erfolgsrezept war dabei identisch. In John Preiß, Spielertrainer Michael Wedekind-Weißenborn und Marius Händly hatten die Grün-Weißen drei abgezockte Akteure, die ihre Strafstöße eiskalt verwandelten. Im Tor stand mit Steffen Kaufung zudem ein Mann, der jeweils einen Schuss der Gegner parierte. Manko war die Chancenverwertung Ein Sechsmeter-Schießen sei immer eine Lotterie, erklärte Wedekind-Weißenborn: „Unser Vorteil war, dass wir vorlegen konnten.“ Der Spielertrainer war der Dirigent einer starken Mannschaft, übernahm Verantwortung, erzielte im Finale mit einem herrlichen Lupfer die Führung und verteilte beim Spielaufbau gekonnt die Bälle, was letztlich dazu führte, dass der 28-Jährige die Auszeichnung als bester Spieler erhielt. „Man kann nur glänzen, wenn die Mannschaft glänzt“, gab er die Auszeichnung indirekt an die Mannschaft weiter. Einziges Manko des neuen Titelträgers blieb über weite Strecken die Chancenverwertung. Nach torlosem Auftakt gegen Gernrode, erlöste Björn Bause seine Kollegen gegen Heiligenstadt II erst mit einem späten Siegtreffer. Zum Abschluss der Vorrunde folgte ein 6:0-Kantersieg gegen Heyerode, bevor Faulungens Torwart Gabriel Müller, der ob einer herausragenden Leistung als bester Torwart ausgezeichnet wurde, die Deunaer im Halbfinale schier zur Verzweiflung brachte. Kreisligist SV Dingelstädt bestimmten das Niveau maßgeblich mit, zogen nach zwei Siegen und einem Remis gegen Lengenfeld/Stein als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Beim dortigen 5:1 gegen Gernrode/Niederorschel bot der Kreisligist eine reife Leistung. „Uns hat im Finale das nötige Glück gefehlt“, so SVD-Präsident Tobias Strecker, der mit dem Auftreten seiner Elf dennoch zufrieden war. Von Zufriedenheit war dagegen beim SV Gernrode/Niederorschel wenig zu spüren. Der Mitfavorit konnte, abgesehen vom 3:0 gegen Faulungen im Spiel um Platz drei, nicht an die Leistung der Zwischenrunde anknüpfen. In der umkämpften Vorrundengruppe B reichte den Gernrödern immerhin ein mageres Törchen von Paul Hellrung, um das vorher ausgegebene Minimalziel Halbfinale zu erreichen. Leidtragende der ausgeglichenen Verhältnisse waren dagegen die Heyeröder und der SC 1911 Heiligenstadt II. Beide Teams gewannen je eine Partie, drei Punkte waren aber letztlich zu wenig, um höheren Ansprüchen zu genügen. Kreisoberligist Lengenfeld/Stein blieb ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach ansprechenden Auftritten in den ersten beiden Begegnungen, schmerzte das 0:2 gegen Faulungen doppelt. Das verlorene Prestigeduell war gleichbedeutend mit dem Aus in der Vorrunde. Die Bernteröder sammelten zwar als einziges Team keine Zähler, dafür aber ob ihres fairen Auftretens viele Sympathiepunkte. Trotz dreier Niederlagen bedankte sich Spielertrainer Daniel Kohl bei den Organisatoren um Katharina Günther und sprach von einer „gelungenen Veranstaltung“. Das sah auch Michael Wedekind so, dessen Team in den letzten drei Jahren zweimal im Finale unterlag. „Alle guten Ding sind drei“, freute sich Wedekind, der bereits an die Titelverteidigung denkt. Auf die Frage, was ihm den lieber wäre, Aufstieg oder Titelverteidigung, antwortete der versierte Fußballer mit einem Augenzwinkern.