Nach einem Monat, in dem nur bedingt Sport betrieben werden konnte, geht es im Dezember mit den Einschränkungen weiter. Unverändert. „Noch haben wir hier von offizieller Seite nichts gehört. Aber es wird keine Veränderungen geben“, sagt Lukas Kellner von Kyffhäuser Kreissportbund.

Die Hallen im Landkreis bleiben geschlossen, nur der Vereinssport für unter 18-Jährige an der frischen Luft und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen ist auch im Dezember weiterhin möglich. Mehr aber eben nicht, was sich bemerkbar macht in den Mitgliederzahlen, wie auch Kellner vermutet. Laut Deutschem Olympischen Sportbund (DOSB) wird es einen Einschnitt geben in den Mitgliederzahlen von etwa zehn Prozent, was im ersten Moment noch nicht allzu viel klingt. Aber bei über 24 Millionen Mitgliedern wäre das ein Rückgang von 2,4 Millionen Sportlerinnen und Sportlern. In Thüringen würden demnach über 36.000 (365.398 Mitglieder) dem Sport den Rücken kehren. Auf den Kyffhäuserkreis und den Raum Nordhausen runtergerechnet werden sich somit über 1100 (11.300 gesamt) sowie über 1300 Mitglieder (13.668 gesamt) vom Vereinssport abmelden. Eine Entwicklung, die erschreckend aber wahrscheinlich kaum aufzuhalten ist. „Ja, man merkt den Trend auch bei uns. Immer wieder bekommt man aus Gesprächen mit, dass die Mitgliederzahlen schrumpfen werden und jeder um jedes Mitglied kämpfen muss“, bestätigt auch Kellner den scheinbar unausweichlichen Trend.

Auch für den Raum Nordhausen gelten im Dezember die bisher bekannten Bestimmungen: Kinder- und Jugendsport bis 18 Jahre ist grundsätzlich erlaubt, im Erwachsenenbereich dagegen weiterhin nur Individualsport ohne Körperkontakt. Die Sporthallen bleiben dort bis auf Weiteres geöffnet, so dass im Nachwuchs weiterhin unter strikter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen trainiert werden kann.

„Der Trend, dass sich Mitglieder zurückziehen ist erkennbar, aber er ist im Vergleich zu anderen Kreisen vielleicht noch etwas weniger. Das ist aber alles momentane Statistik, die sich schnell ändern kann. Wir müssen weiter dafür sorgen, dass alle Bisherigen dem Sport treu bleiben“, sagt Patrick Börsch, Geschäftsführer vom Kreissportbund Nordhausen.

Die aktuellen Einschränkungen sind beim Großteil der Sportlerinnen und Sportler mittlerweile geläufig, so dass es kaum zu Fragen oder Missverständnissen kommt und sich so gut wie alle an die Gegebenheiten angepasst haben. Aber immer mit dem Wunsch nach Lockerungen.