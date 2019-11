Mittelmaß oder doch mehr?

Klares Ziel: Nach mehreren enttäuschenden Spielen will sich der FC Eisenach (Mitte Lucas Kraiczi) versöhnlich in die Winterpause verabschieden.

Es ist knapp zehn Wochen her, da wurde die junge Mannschaft des FC Eisenach noch hochgelobt. Völlig zurecht. Nach dem furiosen Saisonstart mit Siegen bei Fahners Reserve (5:0), gegen Bad Salzungen (5:0) und Waltershausen (4:1) thronten die Wartburgstädter kurzzeitig an der Tabellenspitze der Landesklasse Staffel 3. Mittlerweile ist der FCE auf dem Hosenboden der Tatsachen und als Achter im Niemandsland der Tabelle angekommen. Von den vergangenen neun Partien konnte nur eine (1:0 gegen Viernau) gewonnen werden. Somit ist klar, dass Eisenach am Samstag alles daran setzen wird, um sich mit einem Heimsieg gegen Herpf im finalen Hinrundenspiel noch einmal von der besseren Seite zu zeigen.