Auf Torhüter Matija Spikic (hier gegen Balingens Leo Prantner) und Kollegen kommt es am Montag besonders an gegen die Rhein Neckar Löwen aus Mannheim.

Montagsspiel in Eisenach – Premiere gegen die Löwen

Eisenach. Mit den Rhein Neckar Löwen wartet auf den ThSV Eisenach an diesem Montag (19 Uhr) das nächste Spitzenteam der Handball-Bundesliga. So wollen die Thüringer für eine Überraschung sorgen.

Ein Montagsspiel hat Handball-Eisenach noch nicht erlebt. Bei der Premiere wartet mit den Rhein-Neckar Löwen das zweite Topteam der Bundesliga auf den ThSV. Bei den Füchsen Berlin, die nach Melsungens Stolperer beim Bergischen HC (32:31) Tabellenführer sind, waren die Thüringer noch chancenlos. Doch mit heimischer Hilfe soll gegen Löwen-Star Juri Knorr und Co. mehr drin sein. „Die Halle wird uns pushen und Energie verleihen“, ist sich Trainer Misha Kaufmann sicher.

ThSV-Kapitän Peter Walz weiß: „Sie haben einen guten Lauf, spielen einen extrem schnellen Handball. Wir müssen auf ihre erste und zweite Welle aufpassen, selbst konzentriert im Angriff spielen, dann könnte es spannend werden.“

In Mannheim hat man durchaus Respekt vor dem Aufsteiger. „Die spielen eine ekelhafte Abwehr“, sagt der Löwen-Linksaußen Lion Zacharias. „Gegen Eisenach tun Fehler mehr weh“, meint Löwen-Cheftrainer Sebastian Hinze.

ThSV-Coach Kaufmann wird auf den Kader bauen können, der im Pokal in Stuttgart mit 26:25 das Achtelfinale erreichte, das in Eisenach in der Halbzeit ausgelost wird.

ThSV Eisenach – Rhein-Neckar LöwenMontag, 19 Uhr, live auf www.dyn.sportEintrittskarten an der Abendkasse