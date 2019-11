Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mosbach verteidigt die Tabellenführung

Heimsiege feierte das Spitzenduo der Westthüringer Kreisoberliga – wenn auch in unterschiedlicher Manier. Während sich Tabellenführer Mosbach gegen Vacha schwer tat, fertigten die punktgleichen Kaltennordheimer Apfelstädt souverän ab.

SG Ifta – Westring Gotha 1.0 (1:0).

Die Iftaer Eintracht trat mit dem letzten Aufgebot an, weil wegen Krankheit und Verletzung nicht nur die komplette Innenverteidigung ausfiel, sondern auch auf der Bank nur angeschlagene Spieler saßen. Gegen die spielstarken Gothaer schon ein Handicap, zumal auch der schmierige Boden seine Opfer forderte. Zum Glück brachte schon der erste Angriff der Gastgeber das 1:0 (5.), als Karsten Schwanz’ Schuss im Strafraum mit dem Arm geblockt wurde und Tobias Leinhos den fälligen Elfer sicher verwandelte. Danach zogen die ballsicheren Gäste das Spiel wieder an sich, blieben vorn im Abschluss aber zu unkonzentriert oder scheiterten an der aufmerksamen Iftaer Deckung. Trotz der Feldüberlegenheit der Gäste kreierten die Iftaer die klareren Chancen und antworteten mit einer dicken Doppelchance. Da hob Leinhos erst das feine Zuspiel von Konstantin Uth in die Arme von Gästekeeper Steve Herrmann (37.), der gleich darauf auch noch die Direktabnahme von Leon Raddau mit starker Fußabwehr klärte.

Die Überlegenheit der Gäste hielt auch in der zweiten Halbzeit an, doch die klareren Chancen verzeichnete weiter die Eintracht. Etwa als sich Damian Wallstein und Tobias Leinhos zum Doppelpass fanden und erneut Herrmann der Sieger blieb (71.) oder Uths Durchspiel Raddau im knappsten Abseits (75.) erreichte. Auf der Gegenseite war Zlatarus Flachschuss aus 16 m zu schwach, um Eintrachtkeeper Björn Wallstein zu gefährden. Wenig später strich Vitalij Schmicks Freistoß aus 30 m (78.) nur knapp am Pfosten vorbei. Im Konter hatte dagegen die Eintracht schon die Entscheidung auf dem Fuß (80.), verlor aber den Ball im gegnerischen Strafraum und nach einem überflüssigen Foul auch noch den 11. Mann. In Unterzahl galt es jetzt noch zehn lange Minuten zu überstehen, was der Mannschaft von Stephan Koch mit viel Laufbereitschaft, Kampf und Leidenschaft auch gelang. Die Iftaer Elf hatte sich so das Lieblingsergebnis ihres Trainers („ein typisches Iftaer Kampfspiel“) redlich verdient, der sich am Ende riesig freute und angesichts der Ausfälle die gesamte Mannschaft lobte. Vor allem die Routiniers hatten ihn beeindruckt, die im Mittelfeld einsatzstark die Räume verengten und klug ihre jungen Mitspieler führten. Gothas Co-Trainer Rüdiger Barth sprach von einem typischen Unentschieden-Spiel und haderte wie so oft mit dem Abschluss. „Wir schießen einfach keine Tore“.

Kaltennordheim – Apfelstädt 5:0 (1:0).

Die Niederlage bei den aufstiegswilligen Rhönern ging in Ordnung, fiel aber deutlich zu hoch aus. Denn gerade im ersten Durchgang lieferte die wieder einmal stark ersatzgeschwächte Eintracht ein Duell auf Augenhöhe, hätte sogar mit einem Vorsprung in die Kabine gehen können.Zwar ging Kaltennordheim schnell durch Trabert in Führung, nachdem der Ball nicht konsequent geklärt wurde und der Offensivmann alleine auf das Tor zulief (12.). Doch in der Folge besaßen beide Teams ihre Möglichkeiten auf Tore. Leischner, Schumacher und Hartung hätten treffen können, vielleicht auch müssen; Dämban scheiterte nach gutem Antritt an der Latte (40.).Das machte Mut auf mehr, doch wurde Apfelstädt im zweiten Durchgang kalt erwischt. Noch eben hatte der aussichtsreich in Stellung gebrachte Leischner das 1:1 verpasst - er schloss zu früh ab - da gab es auf der Gegenseite Elfmeter. Schumacher hatte seinen Gegenspieler zu Fall gebracht. Quentmeier verwandelte stark zum 2:0 und sorgte so für die Vorentscheidung. Mit dem tiefen und schwer zu bespielenden Boden und der Tatsache, nicht wechseln zu können, schwanden nun zusehends die Kräfte. Das 3:0 und 4:0 - beinahe identisch nach Kontern erzielt - spielte Fortuna noch gut heraus. Beim 5:0 ließ sich Apfelstädt aber düpieren. Beim Freistoß stellte sich niemand vor den Ball, der schnell ausgeführte Versuch landete bei Zipperer, der sich bedankte und den Endstand erzielte.

SG Drei Gleichen – SG Marksuhl 0:3 (0:2).

Am verdienten Sieg der Gäste im Aufsteigerduell gab es keine Zweifel. „Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen“, sagte Trainer Björn Böttner, der auf mehrere Stammspieler verzichten musste. Für Marksuhl war es einmal mehr Luca Scheuch, der das 0:1 früh vorlegte (13.). Als Routinier Björn Venter einen Foulelfmeter verwandelte und so erhöhte, roch es gegen bis dahin enttäuschende Gastgeber schon nach Auswärtssieg. Doch dann bot sich für die Gastgeber die Möglichkeit, per Foulelfmeter wieder heranzukommen. Allerdings scheiterte Maximilian Franke am 17-jährigen Torwart Marc Morgenweck (40.). „Das war ein Knackpunkt. Danach gingen die Köpfe bei uns runter“, sagte Böttner. Dennoch steigerte sich sein Team und übte im zweiten Durchgang Druck auf das gegnerische Gehäuse aus. Doch mit Scheuchs zweitem Tor nach einem Konter über die Außen und Flanke nach innen (61.) war das Duell entschieden.

SG FSV Borsch II – SG Ruhla/Wutha-Farnroda 0:0.

Oft wird nach torlosen Spielen von einem 0:0 der besseren Sorte gesprochen. Für die Partie in Buttlar galt dies definitiv nicht. Grund dafür waren nicht zuletzt die schlechten Platzverhältnisse. Der holprige Boden und eine bissig attackierte einheimische Landesklassen-Reserve sorgten dafür, dass bei Ruhla kein richtiger Spielfluss aufkommen wollte. Zwar hatte der Gast insgesamt mehr Ballbesitz, doch nennenswerte Torchancen war rar gesät. Die einzige klare Möglichkeit bot sich Tobias Wollenhaupt, dem der Ball in der 43. Minute aber versprang. Auch Borschs Reserve, die mit einigen Anschlusskadern der Ersten verstärkt wurde, entwickelte kaum Durchschlagskraft. Bei einem gefährlichen Freistoß war Ruhlas Keeper Maik Traberth auf dem Posten (72.). Mehr passierte nicht.

Mosbacher SV – SG Vacha 3:2 (1:2).

Vor 131 Zuschauern hatte der Spitzenreiter mehr Mühe als erwartet. Mosbach begann offensiv, vernachlässigte dabei aber die Hintermannschaft, was Vacha eiskalt bestrafte. MSV-Torhüter Haaß konnte in der 9. Minute einen Schuss noch abwehren, doch Kevin Nube staubte zum 0:1 ab. Mosbach schlug schnell zurück. Eine Flanke von Lucas Braun drückte Maximilian Hirschel im Flug ins Tor (13.). Wer glaubte, nun nimmt der MSV Fahrt auf, irrte, denn nach Vorarbeit vom starken Nube brachte Martin Walther die Gäste erneut in Front (16.). Der Rest der ersten Hälfte war zerfahren, weil sich die Akteure oft nicklig behakten und es immer wieder Diskussionen mit dem Schiri-Trio gab.

Nach der vermutlich klaren Pausenansprache in der MSV-Kabine fiel schnell das wichtige 2:2. Kevin Spittel zog von der Mittellinie energisch los und traf (46.). Die Hausherren besannen sich nun wieder mehr aufs Wesentliche - das Fußballspielen. Doch wehrte sich Vacha weiter tapfer und hatte bei einem Kopfball, den Thomas Brandau auf der Linie rettete, die Chance zur erneuten Führung. Insgesamt besaß der MSV nun aber mehr vom Spiel, was letztlich noch mit dem erlösenden 3:2 – Spittel bediente Hirschel – belohnt wurde (78.).

SG Bischofroda – SG Spvgg Siebleben 2:4 (0:3).

Nach drei Pflichtspielpleiten und einer internen Krisensitzung, „bei der Tacheles geredet wurde“, wie Trainer Kendy Burckhardt schilderte, zeigte Siebleben wieder sein wahres Gesicht. Auch Michele Lehmann, der nach sechs torlosen Partien seine Ladehemmung ablegte und den Gast in Front brachte (16.). Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause bauten Alexander König (41.) und Julian Fröbe (45. die Führung aus. Als Michele Lehmann (54.) nach schönem Zusammenspiel mit Sören Lehmann sogar auf 0:4 stellte, war Bischofrodas Heimniederlage besiegelte. Zumindest ließ der Gastgeber die Köpfe nicht hängen, brachte mit Kampf und einer taktischen Umstellung Siebleben auch zwischenzeitlich aus dem Konzept. Die Tore von Andy Schmidt (58.) und 2:4 David Böhnhardt (61.) konnten jedoch keine Aufholjagd mehr einläuten.

SG Gumplelstadt – Normania Treffurt 9:0 (5:0).



Schlussicht Treffurt war überfordert und kassierte die höchste Niederlage seit dem Aufstieg 2018. Tore: 1:0 Heger (3.), 2:0 Wand (8.), 3:0 Kämpf (28.), 4:0 Klinzing (36.), 5:0 Otto II (45.), 6:0 Vogt (53.), 7:0 Kämpf (60.), 8:0 Seidel (70.), 9:0 Otto II (86.).