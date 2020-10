Mosbacher SV: Trainerduo hofft auf Wiedergutmachung

Mosbach. Nach drei überraschend hohen Niederlagen steckt der Fußball-Kreisoberligist Mosbacher SV in der Krise. Soll der Schalter umgelegt werden, muss gegen Borsch II Abwehrstabilität her.

Es gab viel zu diskutieren in den vergangenen Tagen beim Mosbacher SV. Wie kann der letztjährige (Quotienten)-Staffelsieger bei einem Aufsteiger eigentlich mit 1:7 untergehen und in drei Spielen 20 Gegentore kassieren? Wie verarbeitet man solche Klatschen? Und wie kann der Schalter umgelegt werden? Es sind Fragen wie diese, die den aus der Spur geratenen Fußball-Kreisoberligisten beschäftigen. Wirkliche Antworten fanden die Verantwortlichen in den Krisensitzungen nicht. „Wir haben viel miteinander gesprochen, aber woran es liegt, wissen wir nicht“, klingt Trainer Detlef Ortlepp ziemlich ratlos.