Imola. Verstappen lässt sich nicht alles gefallen. Deshalb zeigt der Formel-1-Weltmeister einem Fan in Imola auch den Stinkefinger. Die Anhänger seien eben „sehr leidenschaftlich“, sagt Verstappen.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat einem Fan in Imola den Stinkefinger gezeigt. Der Red-Bull-Pilot berichtete nach seiner Pole Position von einer vermeintlich „lustigen Geschichte“ in der Qualifikation. Ein Anhänger habe sich demnach ihm gegenüber unhöflich verhalten, „also habe ich ihm den Finger gezeigt. Und als ich das nächste Mal vorbeikam, hat er geklatscht.“

Fans würden also dazuzulernen, sagte Verstappen in Imola weiter. „Weißt du, es ist leicht, nicht nett zu Fahrern zu sein, aber ich kann auch nicht nett zu dir sein.“ Verstappen nahm die Episode aber locker, schließlich seien die Fans vor Ort „im Allgemeinen sehr leidenschaftlich. Sie lieben den Motorsport.“ Der dreimalige Weltmeister aus den Niederlanden kann am Sonntag (15.00 Uhr) sein fünftes Rennen der Saison gewinnen und seine WM-Führung ausbauen.

© dpa-infocom, dpa:240519-99-87137/3 (dpa)