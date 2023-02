Flörsch tritt Nachwuchsakademie von Alpine-Team bei

Berlin Die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch tritt der Nachwuchsakademie des Formel-1-Teams Alpine bei. Das sei „eine große Chance in meiner Karriere“, sagte die 22-Jährige laut Mitteilung.

„Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel aufzuschlagen und die Marke Alpine auf der großen Bühne zu repräsentieren.“ In der Saison 2023 wird Flörsch in der Formel 3 für das deutsche Team PHM Racing fahren.

Die gebürtige Münchnerin war bereits 2020 in der Formel 3 aktiv, in ihrer Debütsaison bei Campos Racing blieb sie punktlos. Bekannt wurde sie durch einen spektakulären Unfall 2018 beim Grand Prix in Macau. Sie erlitt eine Wirbelsäulenfraktur, die aber nach einer Operation keine bleibenden körperlichen Schäden hinterließ. Zuletzt startete die Rennfahrerin im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) und auch beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans.