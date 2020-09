Julian Puffe will endlich weiter vorn landen.

Schleiz. IDM-Finale steigt mit drei Piloten aus Schleiz am Wochenende auf dem Hockenheimring.

Motorradsportler Julian Puffe will den radikalen Weg gehen

Gerade hat die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) richtig an Fahrt aufnehmen können, schon steht bereits das große Finale an. Auf dem Hockenheimring steuert die Serie an diesem Wochenende unweigerlich auf die Ziellinie zu.