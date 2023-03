Formel 1 Rosberg-Kritik an verärgertem Verstappen: „Scheach“

Dschidda Ex-Weltmeister Nico Rosberg hat Max Verstappen für dessen Verhalten nach dem Defekt am Red Bull in der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis Saudi-Arabien kritisiert.

Dem Bezahlsender Sky zufolge hatte der niederländische Titelverteidiger die Strecke am Samstag verärgert verlassen und soll auch nicht bei der Nachbesprechung gewesen sein. „Das finde ich erst mal schwach. Was ist denn das für ein Zeichen ans ganze Team“, sagte Rosberg vor dem zweiten Saisonrennen bei Sky.

Der Rennstall habe Verstappen ein geniales Auto hingestellt. Es könne aber auch mal ein Problem mit der Zuverlässigkeit geben. „Und dann haust du sofort ab und gehst nicht mehr ins Meeting, wo man ja auch noch Wertvolles lernen kann“, betonte Rosberg.

Verstappen war von einem Defekt an der Antriebswelle gestoppt worden. Der 25-Jährige war in der K.o.-Ausscheidung dadurch nicht über den 15. Platz hinausgekommen. „Er hat das relativ gelassen genommen“, sagte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko am Sonntag. Auf die Sky-Nachfrage, ob Verstappen denn nicht beim Debriefing dabei gewesen sei, ging der 79 Jahre alte Österreicher nicht wirklich ein.