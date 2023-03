Max Verstappen von Red Bull Racing (M) spricht in Melbourne mit seinem Team.

Formel 1 Verstappen im ersten Formel-1-Training in Australien vorn

Melbourne Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist im ersten Training vor dem Großen Preis von Australien die schnellste Runde gefahren. Der 25 Jahre alte Niederländer steuerte seinen Red Bull am Freitag in 1:18,790 Minuten um den Kurs in Melbourne und landete gut vier Zehntelsekunden vor Ex-Champion Lewis Hamilton im Mercedes. Hinter dem Briten wurde der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull Dritter. Nico Hülkenberg musste sich im Haas-Rennwagen mit Rang 13 begnügen.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist im ersten Training vor dem Großen Preis von Australien die schnellste Runde gefahren. Der 25 Jahre alte Niederländer steuerte seinen Red Bull am Freitag in 1:18,790 Minuten um den Kurs in Melbourne und landete gut vier Zehntelsekunden vor Ex-Champion Lewis Hamilton im Mercedes. Hinter dem Briten wurde der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull Dritter. Nico Hülkenberg musste sich im Haas-Rennwagen mit Rang 13 begnügen.

Probleme mit dem GPS-System führten dazu, dass das Training zwischenzeitlich mehrere Minuten unterbrochen werden musste. Den Teams war es durch die Schwierigkeiten unmöglich, die Fahrzeugposition und die Annäherungsgeschwindigkeiten auf der Strecke zu beobachten. Deswegen wurde aus Sicherheitsgründen die Rote Flagge geschwenkt, bis die Ortung wieder funktionierte. Kurz vor Ende wurde die 60-minütige Einheit vorzeitig abgebrochen, weil Williams-Neuling Logan Sargeant sein Auto mit technischen Problemen direkt neben der Strecke abstellen musste.

Vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) führt Verstappen, der sich im Training einen Dreher leistete, in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor Perez. Beide konnten bislang jeweils einen Grand Prix für sich entscheiden. Dritter ist der Spanier Fernando Alonso von Aston Martin, Hülkenberg wartet noch auf seinen ersten WM-Zähler des Jahres.