Verstappen-Unfall im Abschlusstraining von Baku

Baku. WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat im letzten Training vor dem Formel-1-Rennen in Aserbaidschan einen Dämpfer erlitten. Der Niederländer rutschte mit seinem Red Bull in Kurve 15 des Stadtkurses von Baku in die Streckenbegrenzung und musste die Übungseinheit vorzeitig aufgeben.

Verstappen kletterte nach dem Unfall frustriert aus dem demolierten Auto, setzte sich kurz auf einen Betonblock und kehrte dann zurück in die Garage. Angesichts starker Zeiten in den ersten Trainings ist der 23-Jährige Mitfavorit für den Sieg im sechsten Grand Prix der Saison.

Zur Qualifikation am Nachmittag dürfte sein Red Bull wohl wieder einsatzfähig sein. Verstappen hatte zuletzt mit seinem Sieg in Monaco die WM-Führung übernommen. Vor dem Rennen am Kaspischen Meer am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) liegt er vier Punkte vor Titelverteidiger Lewis Hamilton.

Training um zehn Minuten verkürzt

Wegen des Crashs von Verstappen musste das von vielen Ausrutschern geprägte Training für zehn Minuten unterbrochen werden, damit sein Auto sicher von der Strecke entfernt werden konnte. Die Bestzeit fuhr etwas überraschend der Franzose Pierre Gasly im Alpha Tauri. Der Mexikaner Sergio Perez wurde im Red Bull Zweiter vor Mercedes-Star Hamilton.

Sebastian Vettel hatte erneut etwas Mühe mit seinem Aston Martin und kam nicht über Rang elf hinaus. Neuling Mick Schumacher steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz 19.

