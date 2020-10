Ellrich. Roy Juch veranstaltet auch in diesem Jahr ein Mountainbike-Rennen in Sülzhayn.

Mountainbike-Rennen in Sülzhayn wiederbelebt aus der Not

Innerlich hatte sich Roy Juch fast schon damit abgefunden, aufgrund des Coronavirus kein Mountainbike-Rennen in Sülzhayn zu veranstalten. Ein Anruf beim Nordhäuser Landratsamt gab ihm Anfang August die nötige Sicherheit, es doch zu wagen. Zwar nicht mit einem 12-Stunden-Rennen wie im Vorjahr, aber mit einer Neuauflage des Einzelkämpfers. Letztmals wurde diese Art des Rennens vor acht Jahren in Ellrich durchgeführt. Nun kommt der Einzelkämpfer am 10. Oktober ab 10 Uhr zurück. Gefahren wird in Sülzhayn. Angemeldet haben sich für die drei Renndistanzen bisher 114 Starter. Nachmeldungen für Kurzentschlossene sind am Renntag von 7 bis 12 Uhr noch möglich.