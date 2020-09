Mountainbike: Titeljagd am Tabarzer Datenberg

Auf einem anspruchsvollen Rundkurs werden am Sonntag am Datenberg die Mitteldeutschen Cross-Country-Meister gekürt.

Der Radsport kommt nach der Corona-Pause langsam wieder ins Rollen. Auch im Raum Westthüringen. Der Radsportverein RSC Waltershausen-Gotha organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal sein XCO-Mountainbike-Event im Cross-Country, das am Sonntag am Datenberg in Bad Tabarz als offene mitteldeutsche Meisterschaft der drei Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgetragen wird. Das bundesoffen ausgeschriebene Rennen reicht erneut von Kinderrennen ab Altersklasse U9 bis hin zur Erwachsenenklasse im Lizenzbereich sowie der Hobbyklasse.