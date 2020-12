Beim Feen-Bike-Marathon im vergangenen Jahr fährt ein Teil der Teilnehmer durch einen kleinen Bach. Die Organisatoren vom Rotary-Club und dem 1. SSV Saalfeld hoffen nach dem Ausfall in diesem Jahr nun auf eine Neuauflage im Mai 2021.

Saalfeld. Im Mai soll die dritte Auflage des Feen-Bike-Marathon in Saalfeld stattfinden – die Strecke jedenfalls ist jetzt bereits fertig.

Mountainbiker in Saalfeld hoffen auf das Frühjahr

Es ist ruhig an diesem Freitag im Saalfelder Stadtwald, oberhalb der Feengrotten. Keine Spaziergänger, geschweige denn Radfahrer sind auf dem Weg bei frischen vier Grad Celsius über dem Gefrierpunkt unterwegs. Dennoch ist unschwer zu erkennen, dass es hier an manchen Tagen viel lebhafter zugeht, viel mehr Verkehr ist. Denn hier oben, oberhalb des Saalfelder Tourismus-Magnetes, entsteht so langsam, aber sicher auch ein Eldorado für Mountainbiker.