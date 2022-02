Mühlhausen in Bergneustadt chancenlos

Bergneustadt. Tischtennis-Erstligist verliert 0:3 und rutscht auf Platz vier der Tabelle.

Der Auftakt ins Mammutprogramm nach der unfreiwilligen Coronapause endete für Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen ernüchternd und leider auch fast schon erwartbar. Am Freitagabend unterlagen die Thüringer beim TTC Schwalbe Bergneustadt glatt mit 0:3, gewannen nur einen Satz und kassierten die sechste Saisonniederlage. Da Fulda-Maberzell gewann, rutschten die Postler auf Platz vier der Tabelle.

Am 30. Januar hatte das Team von Trainer Erik Schreyer letztmalig an den Tischen gestanden, ehe Corona zwei Spieler vorübergehend außer Gefecht setzte und das Ligaprogramm durcheinandergewirbelt wurde. Im Bergischen Land, wo die Trauben für die Mühlhäuser traditionell hoch hängen, war im ersten Nachholer nichts zu holen. Dabei hinterließ Irvin Ber-trand im ersten Einzel gegen den deutschen Einzelmeister Benedikt Duda einen guten Eindruck, nutzte aber den Satzball im ersten Durchgang nicht und unterlag 0:3 (-10, -6, -8). Als in der Folge ein sichtlich nicht fitter Ovidiu Ionescu gegen Alberto Mino ohne Möglichkeiten blieb (-6, -5, -5), bahnte sich die Niederlage an. An dieser konnte auch Daniel Habesohn nichts ändern, der das Spiel gegen Alvaro Robles trotz vieler Chancen nach 1:0-Führung noch aus der Hand gab (9, -9, -10, -9). Bereits am Sonntag geht es für die Postler mit dem Auswärtsspiel beim Letzten Bad Homburg weiter (15 Uhr). Die Hessen verloren am Freitag mit 0:3 gegen Fulda-Maberzell und sind Tabellenletzter.