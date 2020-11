Mit einem 2:2 (1:1)-Remis gegen die SpG An der Lache Erfurt hat sich der FC Union Mühlhausen in der Fußball-Landesklassen-Staffel 2 in die ab Montag, 2. November, beginnende zunächst einmonatige Saisonpause verabschiedet.

Ob es am Ende zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener Zähler war, in dieser Hinsicht war auch Mühlhausens Trainer Ronny Aster hin und her gerissen: „Aufgrund der Vielzahl an hochkarätigen Tormöglichkeiten haben wir zwei Zähler unnötig abgegeben. Da haben wir vor der Pause gesündigt.“

Rost besorgt Mühlhausens frühe Führung

Dabei ging es rasant los, und viele der knapp 150 Zuschauer verpassten die blitzartige Führung der Hausherren. Der Sekundenzeiger hatte noch keine drei Runden hinter sich, da lag der Ball überraschend im Netz. Plötzlich tauchte Mühlhausens Offensivduo Lukas Franke und Patrick Rost frei vor dem gegnerischen Gehäuse auf, und Rost spitzelte den Ball zum 1:0 über die Linie (3.).

Die Union-Fans hatten nach einer Ecke von Toni Jurascheck den erneuten Torschrei auf den Lippen, als Patryk Stromczynski per Kopf Erfurts besten Akteur, Torwart Sascha Topf, zu einer reaktionsschnellen Glanztat herausforderte (11.). Dafür jubelten dann anschließend die Männer von Gäste Coach Carsten Helzig. Nach einem Eckball von links stand am kurzen Pfosten Martin Oswald blank und köpfte unhaltbar zum 1:1 ein (15.).

Weingarts Treffer zählt nicht

Die Gastgeber antworteten mit einer Klasse-Kombination: Über Franke und Jurascheck wurde Florian Schumann in Schussposition gebracht, dessen Knaller zischt am Pfosten vorbei (19.). Dann begann der Chancenwucher der Unioner und die Gäste konnten sich bei ihrem Keeper bedanken, der sie im Spiel hielt.

Jurascheck legte, halblinks freigespielt, den Ball neben den Pfosten (30.), drei Abschlüsse von Sven Bernsdorf (35./37.) und Franke (36.) parierte der Schlussmann oder sie strichen über die Querlatte. Ein zweiter Mühlhäuser Treffer von Lukas Weingart wurde vom Referee wegen Torwart-Behinderung nicht gegeben(40.), dann ersprintete sich Bernsdorf einen Abschlag von Unions Torwart Sebastian Arnold, seinen Volleyknaller parierte Erfurs Torwart (44.).

Nach der Pause werden die Erfurter stärker

Nach der Pause ein verändertes Bild, An der Lache Erfurt agierte nun selbstbewusster und offensivfreudiger, bei den Mühlhäusern ging dagegen nichts mehr nach vorn. Die Gäste drehten nach einem von Eric Werner verwandelten Foulstrafstoß die Partie und führten mit 2:1 (60.). Die Aster-Schützlinge brauchten einen geblockten Gäste-Freistoß zum schnellen Gegenzug, Jurascheck passte den Ball in den Lauf von Bernsdorf und der netzte flach zum 2:2 ein (83.).

Nachdem dessen Freistoß in der Nachspielzeit an die Latte klatschte (90.+1), pfiff der Schiedsrichter die faire Partie ab. „Es war insgesamt ein gutes Match von uns mit zu wenig Toren“, so die Einschätzung von Union-Trainer Aster.