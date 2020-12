Mühlhausen verpasst Viertelfinale der Königsklasse

Düsseldorf. Tischtennis-Erstligist scheitert knapp mit 2:3 an Mazowiecki und scheidet so aus der Champions League aus. 2021 Start im ETTU-Cup

Als der Ball von Daniel Habesohn rechts am Tisch vorbeirauschte, war es um die Postler geschehen. Unglücklich mit 4:6 im verkürzten fünften Satz verlor der Kapitän das entscheidende Spiel um das Weiterkommen gegen seinen polnischen Konkurrenten Marek Badowski, was eine 2:3-Gesamtniederlage der Thüringer gegen Grodzisk Mazowiecki nach sich zog. Durch diese verpasste es Mühlhausen, zum dritten Mal in Folge in das Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Post startet stattdessen – sofern der Wettbewerb 2021 ausgetragen wird – im zweitklassigen ETTU-Cup.