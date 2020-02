Noch ist unklar, ob Christopher Kohls am Samstag selbst aufläuft.

Behringen/Sonneborn. Christopher Kohls, Trainer von Handball-Thüringenligist Behringen/Sonneborn, appelliert an sein Team, im Abstiegskampf an einem Strang zu ziehen.

Müssen den Kopf freibekommen: Handballer von Behringen/Sonneborn in schwieriger Phase

Handball-Thüringenligist Behringen/Sonneborn durchlebt derzeit eine schwierige Phase. Wir sprachen vor der Samstag-Partie gegen den Letzten SG Arnstadt/Plaue (17 Uhr) mit Trainer Christopher Kohls.

Wird die eigene Sporttasche wieder gepackt?

Das kann ich noch nicht abschließend beantworten. Ich gehe erst einmal davon aus, dass ich Trainer bin. Aber es haben sich schon wieder zwei Spieler krank gemeldet. Ich werde wohl im Spiel entscheiden, ob ich das mache oder nicht.

Ihnen standen zuletzt nur acht Feldspieler zur Verfügung. Was ist mit dem restlichen Kader?

Zwei sind langzeitverletzt, zwei krank. Zuletzt half uns immer die A-Jugend aus, die aber letztes Wochenende selbst ein wichtiges Spiel hatte. Sie haben ein straffes Programm, spielen in mehreren Mannschaften. Wir arrangieren uns, aber es kann schon einmal vorkommen, dass es terminlich nicht passt.

Ist Besserung in Sicht?

Matthias Eschrich wird nach seiner Bauchnabelbruch-OP im Februar wieder einsteigen. Michael Koch fällt mit Kreuzbandriss aus, Benjamin Falkenau laboriert noch an der gleichen Verletzung. André Schmandt wird nach seinem dritten Kreuzbandriss nie wieder Handball spielen. Das ist schon bitter. In der Vorbereitung hast du 19 Mann, im Winter fährst du mit einem Minikader los.

Als Drittletzter nur zwei Punkte über den Nichtabstiegsplätzen. Kann das Team Abstiegskampf?

Gute Frage. Wir waren noch nie in dieser Situation. Ich habe dies innerhalb des Teams aber explizit angesprochen. Jeder weiß, was uns blühen kann. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und zusehen, dass wir den Kopf freibekommen und Punkte einsammeln.

Ist ein Heimsieg gegen den Letzten SG Arnstadt/Plaue Pflicht?

Rein theoretisch ist man immer in der Pflicht, zu Hause zu gewinnen – ganz gleich, ob der Letzte oder der Erste kommt. Aber klar ist, dass wir jetzt am Wochenende unbedingt zwei Punkte brauchen.

Der Gegner hat zuletzt sein erstes Spiel gewonnen und wird neue Hoffnung schöpfen…

Natürlich, keine Frage. Arnstadt wird motiviert kommen. Sie sehen ja unsere Ergebnisse und rechnen sich etwas aus. Aber wir brauchen auch noch Punkte. Umso mehr gilt es für uns, mit einer guten Einstellung ins Spiel zu gehen.