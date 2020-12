Mut zur Meisterschaft

Julian Nagelsmann hat sich was getraut. Statt wie die meisten seiner Trainer-Kollegen vor Spielen gegen den FC Bayern München die überragenden Qualitäten des Rekordmeisters hervorzuheben, sprach er von einem Sieg und davon, bestens für die Stars von der Isar präpariert zu sein. Schließlich wolle man ja Meister werden.

Eine Kampfansage, die dem 33-Jährigen bei einer deutlichen Niederlage in München sicher um die Ohren geflogen wäre. Andere hätten diese Worte sicherlich nicht gewählt. Das Risiko wäre ihnen zu groß gewesen. Doch Nagelsmann wusste von vornherein, dass mit Angsthasen-Fußball beim Dauer-Meister nichts zu holen ist. Und er weiß, dass nur der Mutige erfolgreich ist. Um Herausforderer zu sein, muss man auch herausfordern. Und das haben die Leipziger die Bayern beim 3:3 ohne Frage.

Der Riese kam gegen die Hochgeschwindigkeits-Offensive der Sachsen gehörig ins Wanken. Dass er nicht fiel, ist vor allem der Klasse eines Thomas Müllers zu verdanken, der scheinbar nie müde wird bei der Jagd nach neuen Titeln.

Titel wollen auch die Rasenballer endlich gewinnen. Mit dem mutigen Julian Nagelsmann haben sie dafür auf jeden Fall schon den richtigen Trainer gefunden. Das Spiel beim Rekordmeister, aber auch die Auftritte in der Champions League gegen Paris Saint Germain haben bewiesen, dass der Halbfinaleinzug von RB in der vergangenen Saison in der Königsklasse keine Corona bedingte Eintagsfliege war.

Jetzt geht es darum, mehr für die Meisterschaft zu tun als die Bayern. Und sie mehr zu wollen. Bei dieser Mammutsaison kann auch der Wille am Ende der entscheidende Faktor im Titelrennen sein.