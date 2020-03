„Nach dem Finale eine Träne verdrückt“

Durch einen 2:0-Finalsieg über den Thüringer Paul Matkey gewann Noah Bitsch in Hamburg seinen 20. Titel bei einer deutschen Meisterschaft. Unsere Zeitung sprach mit dem Karate-Ass von Bushido Waltershausen über den Rekord und Aussichten für das wahrscheinlich letzte Jahr seiner Karriere.

20. deutscher Einzel-Titel im Jahr 2020. Wie hört sich das an?

Auf jeden Fall sehr gut, aber auch unwirklich. Es ist ja zu 95 Prozent klar, dass ich nach der Saison aufhöre. Diese Zahl zu erreichen, ist überwältigend und wir konnten es alle nicht glauben. Ich hatte zur DM meine 19 Medaillen mitgenommen. Als alle dann um den Hals hingen, dachte ich nur: was für eine krasse Aktion.

Bekommt diese Medaille einen Ehrenplatz?

Nein, alle Medaillen sind gleich viel wert. Jede einzelne ist hart erkämpft. Leicht war es nie. Aber klar, die 20. ist etwas Besonderes.

Was bedeutet Ihnen dieser Rekord?

Es zeigt, dass ich immer dran geblieben bin, keine großen Auszeiten hatte, immer motiviert und vollen Einsatz gezeigt habe. Sonst ist sowas nicht machbar. Vielleicht sind die Medaillen aus der Jugend und den Junioren noch höher zu bewerten, weil ich da noch nicht so viel besser war als die anderen. Da gab es 20 Leute, die dich schlagen wollten. Jetzt sind es zwei, drei, die mir wirklich gefährlich werden können.

Ihr Thüringer Finalgegner Paul Matkey aus Erfurt ist 13 Jahre jünger. Im wahrsten Sinne ein Duell der Generationen. Hat sich Erfahrung gegen jugendliche Unbekümmertheit durchgesetzt?

Ja, aber es war auch lustig und ist irgendwie eine Ironie der Geschichte, dass ich den Staffelstab an einen Thüringer weitergeben kann, sie in Thüringer Hände lege. Paul ist ein prima Junge, der wird seinen Weg machen.

Die deutsche Meisterschaft in Hamburg war ihre letzte. Herrscht Wehmut?

Nach dem Finale habe ich eine Träne verdrückt. Die DM hat mich mein ganzes Leben begleitet, ich habe jedes Jahr auf sie hingefiebert. Ich wollte immer der Beste von Deutschland sein, das war mir sehr wichtig. Außerdem gaben mir die Siege Selbstvertrauen für die Wettkämpfe im Ausland.

Sie befinden sich allgemein auf Abschiedstour, beenden nach diesem Jahr ihre lange und erfolgreiche Karriere. Sorgt das für Entspannung oder für zusätzlichen Druck?

Ich sehe das sehr entspannt und genieße das, was jetzt kommt. Aber es ist auch ein komisches Gefühl und tut ein wenig weh. Und trotzdem freue ich mich schon jetzt auf die tolle Zeit danach, denn was da kommt, ist auch spannend.

In zwei Wochen (25. bis 29. März) steht mit der Europameisterschaft der Leistungsklassen in Baku/Aserbaidschan ein weiterer Höhepunkt ins Haus. Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Ich versuche, noch einmal alles rauszuhauen. Ich habe jetzt noch rund zwei Wochen, um mich richtig zu fokussieren. Wenn ich topfit bin, wovon ich ausgehe, kann ich um die Medaillen mitkämpfen. Aber eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht.

Die Entscheidung über Ihren großen Traum, die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan, fällt bei einem Qualifikationsturnier in Paris. Wie sehr steckt diese Veranstaltung gedanklich schon im Kopf?

Sie schwebt schon seit Ewigkeiten vor dem geistigen Auge, aber mein Ziel ist es, sich nicht verrückt zu machen. Die Chance ist da, aber erst einmal geht es von Meisterschaft zu Meisterschaft. Wenn es mit Olympia nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter. Ich sehe das realistisch. Mit 30 Jahren gehört man zum älteren Eisen. Vor fünf Jahren wäre es mein absoluter Anspruch gewesen, bei Olympia dabei zu sein. Aber die Jungspunde haben aufgeholt, und natürlich will jeder zu Olympia. Ich bin auf jeden Fall gespannt.