Nach Knöcheloperation: Neymar setzt Reha in Paris fort

Knapp sieben Wochen nach seiner Knöcheloperation ist Brasiliens Fußball-Star Neymar zu seinem Club Paris Saint-Germain zurückgekehrt.

Wie der Tabellenführer der französischen Ligue 1 mitteilte, haben Tests beruhigende Ergebnisse gezeigt, sodass Neymar seine Rehabilitation in Paris fortsetzen kann. Das medizinische Personal des Vereins und die Ärzte, die Neymar operiert hatten, sollen laut Vereinsangaben nun mit dem Entfernen eines Schutzschuhs fortfahren.

Neymar war am 10. März im Aspetar Krankenhaus in Doha wegen einer Knöchelverletzung operiert worden. Der Eingriff an den Bändern war nach Vereinsangaben notwendig gewesen, weil der rechte Knöchel des Brasilianers in den vergangenen Jahren mehrfach in Mitleidenschaft gezogen wurde.