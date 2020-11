Es könnte manchmal so einfach sein: Da wechselte der Tischtennis-Oberligist TTV Hydro Nordhausen mal eben seine Trikotfarbe von blau auf grün und feierte am Samstag vor 50 Zuschauern seinen ersten Saisonerfolg. Nach fünf sieglosen Partien setzte sich der Aufsteiger gegen Stahl Blankenburg deutlich mit 8:4 durch.

Auf das frische Grün angesprochen, musste Andreas Wenzel herzlich lachen. „Stimmt, wir haben die Trikotfarbe getauscht und mit den Ausweichtrikots gespielt, nachdem wir in den vergangenen Spielen mit den eigentlich blauen Trikots nicht so erfolgreich waren“, erklärte der Hydro-Kapitän den Farbwechsel. Grün ist bekanntlich die Farbe der Hoffnung und Zuversicht. Das neue Trikot war an diesem Abend womöglich nur ein Puzzleteil von vielen, das zum ersten Saisonerfolg geführt hat.

Teamabend brachte Lockerheit

Der gemeinsame Teamabend am Vortag brachte die nötige Lockerheit. „Es ging einfach darum, dass wir nicht so viel darüber nachdenken, wie entscheidend das Spiel ist.“ Dafür genügte allein der Blick auf die Tabelle: beide Teams noch ohne Punkte, im Tabellenkeller hängend und heiß auf den ersten Saisonerfolg. Wenzel führte noch weitere Faktoren an. „Man muss klar sagen, dass die Gäste ohne ihre Nummer eins gespielt haben. Wir konnten auf unsere komplette Mannschaft zurückgreifen. Für uns war es ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“. Wenn wir dieses verloren hätten, wäre für uns die Oberliga gefühlt vorbei gewesen. Mit dem Sieg bleiben wir im Rennen um den Klassenerhalt.“

Der Auftakt verlief mit vier Siegen aus sechs Einzelspielen vielversprechend. Wenzel musste sich knapp nach fünf Sätzen mit 2:3 geschlagen geben. Und haderte. Wie so oft schon in dieser Saison. „Nach meinem ersten Spiel habe ich zur Mannschaft gesagt, ich werde im oberen Paarkreuz noch zur Schießbude der Liga. Es ist einfach nicht das, was ich kann und von mir selbst kenne.“ Dass es ein Stück weit erfolgreicher geht, bewies er in seinem zweiten Einzel, welches er mit 3:0 gewann. „Es ist erstmal ein Sieg“, stellte er fest. Mit diesem sorgte er zugleich für den sechsten Punkt für Hydro. „Natürlich freue ich mich darüber, aber noch mehr über jeden weiteren Punkt. Am Ende zählen auch die kleinen Punkte. Egal wie es steht, jeder von uns muss um jeden Punkt kämpfen.“

16-jähriger Luc Röttig zwei Mal über fünf Sätze

Mit sich gekämpft hat einer der Jüngsten im Team: Luc Röttig. Der 16-Jährige musste zwei Mal über die volle Distanz gehen. Im ersten Einzel setzte er sich knapp mit 3:2 durch, im zweiten fand er nach Anlaufproblemen (0:2) immer besser ins Spiel und hatte mit 2:3 das Nachsehen. „Im ersten Satz war er noch gar nicht richtig im Spiel, im zweiten hat er sich selbst aus dem eigenen Rhythmus gebracht“, sagte Wenzel, der ihn beruhigte und zurück in die Spur brachte. „Luc ist ein sehr emotionaler Typ. Da hilft es, ihn auf seine eigenen Stärken hinzuweisen, ihm Mut zusprechen und dass er weiterhin an sich glaubt. Er kann echt gut Tischtennisspielen.“ Zudem bewies er Nervenstärke – glich zum 2:2 aus und hatte im entscheidenden Satz knapp das Nachsehen.

Für den siebten Punkt sorgte Neuzugang Philipp Tresselt, der seine Einzelpartien mit 3:1 und 3:0 gewann. Er ist für Hydro eine immens wichtige Stütze. „Philipp ist einer, der von Anfang an sein Niveau abgerufen und teilweise über sich hinausgewachsen ist. Ich habe das Gefühl, wenn Philipp in die Box geht, dann läuft es und darauf kann man sich verlassen“, sagte Wenzel.

Die zweite Konstante im Team ist Olegs Kartuzovs, der mit zwei klaren 3:0-Erfolgen einen großen Beitrag zum ersten Saisonerfolg beisteuerte. Für weitere Einzelpunkte sorgten Martin Wiegner und Laurenz Fehling, die jeweils eine Einzelpartie im unteren Paarkreuz für sich entschieden. Zweifelsohne gibt solch ein erster Saisonsieg Rückenwind. Gern hätte das Team den positiven Schwung mit in die nächsten Partien genommen. Nur wann sie stattfinden, das ist durch die coronabedingte Auszeit ungewiss. Aber wenn es dann wieder losgeht, dann wissen die Hydro-Spieler zumindest mit welcher Trikotfarbe sie spielen sollten.