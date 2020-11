Nachtwey schießt Aufsteiger Dingelstädt zum nächsten Sieg

Der SV Dingelstädt hat in der Fußball-Kreisoberliga in seiner Partie beim FSV Preußen Bad Langensalza einen 1:0 (0:0)- Sieg eingefahren und damit im letzten Spiel dieser Spielklasse für viele Wochen seinen dritten Erfolg im fünften Saisoneinsatz geholt. Bad Langensalza II bleibt dagegen auch nach sechs Meisterschaftspartien weiter ohne dreifachen Punktgewinn.

Im Bad Langensalzaer Stadion der Freundschaft herrschte auf und rund um den Kunstrasenplatz ein wenig Abschiedsstimmung. Wie lange der Ball in der Kreisoberliga (und generell) nicht rollen wird - mindestens bis Ende November nicht – ist noch offen.

Bad Langensalza II startet furios

Preußens Reserve war an diesem Tag klarer Außenseiter. Der Gegner aus Dingelstädt ist, obgleich eigentlich Neuling, ein heißer Aufstiegsfavorit und verfügt über einen Kader, der in Teilen durchaus bereits Landesklassenniveau besitzt. Diesmal hatten die Gäste bis auf den verletzten Rico Baumann alles an Deck. Spieler wie Daniel Schmidt, Maximilian Mummert, Andreas Tauber oder Sebastian von Nessen haben lange höherklassig gespielt, dazu kommt Union Mühlhausens ehemaliges Toptalent Max Groß.

Auf die Hausherren wartete also eine schwere Aufgabe, doch Bad Langensalza II startet furios. Sofort übernahm das junge Team das Kommando. Schnelle Kombinationen über Sebastian Früh, Lamin Touray und Ersi Hoxha, gute Spieleröffnungen über Philipp Franke, Karl Matischok oder Sascha Brunthaler – es war sehenswert, was die Mannschaft zeigte.

Und als Johannes Opfermann eine Hoxha-Flanke im Strafraum mit dem Arm abwehrte, schien die verdiente Führung möglich. Doch Tim Weißenborn scheiterte mit dem schwachen Elfmeter an Dingelstädts Torwart Stephan Glanz.

Sebastian Früh kugelt sich die Schulter aus

Wenig später wurde Weißenborn vom früh eingewechselten Albert Bugdol glänzend freigespielt, doch der Stürmer vergab frei vor Glanz. Dingelstädt rettete sich in dieser Phase vor allem mit Routine, Cleverness und einigen Härten, mit denen vor allem die Tempodribblings von Sebastian Früh rüde unterbunden wurden.

Das brachte den Gästen drei gelbe Karten ein, Kapitän Tobias Schlegel aber blieb trotz dreier grenzwertiger Fouls unbestraft. Sebastian Früh dagegen musste zur Pause mit ausgekugelter Schulter in der Kabine bleiben.

Nach der Pause wurde die intensive Begegnung auch qualitativ besser. Den Auftakt bildete ein fulminanter Lattenfreistoß von Dingelstädts Jona Steinke. Dann kam die Zeit von Preußens Hannes Schmidt. Doch sowohl die Direktabnahme des dynamischen Mittelfeldakteurs als auch den Scharfschuss nach glänzendem Solo holte Torhüter Glanz jeweils aus dem kurzen Eck.

Nachtwey trifft nach einer Ecke

Dingelstädt tat sich nach wie vor schwer. Daniel Schmidt, der im ersten Abschnitt auf seiner einstigen Position in der Innenverteidigung agierte, spielte nun in der Offensive, und das wirkte sich aus. Nach einer Ecke des eingewechselten Damian Ciastek und nachfolgender Kopfballablage von Daniel Schmidt traf der aufgerückte Andreas Nachtwey aus kurzer Distanz zum 0:1 (64.).

Die Gastgeber waren kurz geschockt, Ciastek verpasste den Ausbau der Führung gegen Preußens guten Keeper Torben Schröckenschlager. Dann drehten die Gastgeber wieder auf. Simon Katzers gute Eingabe verzog Weißenborn aber volley völlig frei aus kurzer Distanz.

Der Stürmer hatte wahrlich einen gebrauchten Tag erwischt, denn wenig später zögerte er aus bester Position viel zu lange mit dem Abschluss. Hoxhas freier Kopfball strich noch am langen Eck vorbei, dann hatten die Preußen ihr Pulver verschossen. Die letzten Gelegenheiten vergab Dingelstädt, am knappen Auswärtssieg der Eichsfelder änderte das aber nichts mehr.

Preußen-Trainer Maroldt ist enttäuscht

Bad Langensalzas Trainer Christian Maroldt zeigte sich nach dem Spiel sichtlich enttäuscht: „Wenn wir so viele Chancen auslassen, werden wir am Ende bestraft. Dingelstädt hat aus seinen wenigen Möglichkeiten viel gemacht“. Dennoch sollte die gezeigte Leistung seines Teams für die Zukunft Mut machen.

Auch Schiedsrichter Thomas Stimpel agierte unaufgeregt und souverän. Für Referees ist das Amtieren auf dem kleinen Kunstrasen und den sich daraus ergebenden häufigen Zweikämpfen nicht ganz einfach. Stimpel löste das gut – als ehemaliger Spieler in dieser Klasse kann er manche Situationen sicherlich besonders gut beurteilen.